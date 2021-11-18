İzmir'in Tire ilçesindeki bağ evinde av tüfeğiyle vurulan Hüseyin Yüksel'in katili Müge Anlı tarafından aranıyor. Bu bağlamda, Tüfekle vurularak öldürülen Hüseyin Yüksel kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Müge Anlı Hüseyin Yüksel cinayeti ve detayları...

TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN YÜKSEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

55 yaşındaki Hüseyin Yüksel, Tire ilçesi Eğridere köyündeki bağ evinde esrarengiz bir biçimde vuruldu. Yüksel'in katili halen bulunamadı. ATV ekranlarında birçok cinayeti çözümü kavuşturmuş olan Müge Anlı ve ekibi olaya müdahil oldular.

Olayla ilgili ilk incelemede; Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın av tüfeğinden çıkan saçmalarla yakın mesafeden göğsünden vurularak öldürüldüğünü saptadı. Soruşturma derinleştirilirken, jandarma tarafından önce K.G ve M.D sonrasında S.Y ve C.S gözaltına alındılar.

MÜGE ANLI HÜSEYİN YÜKSEL CİNAYETİ

S.Y. jandarma tarafından serbest bırakılırken, diğeri üç zanlı ise ifadelerini verdikten sonra Cumhriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayın yer almasının ardından şüphelerin odağında bulunan ve canlı yayına bağlanan Celal Soydan; ''Boşanma aşamasında olduğum eski eşim Fadime ile Hüseyin Yüksel'in birlikteliklerini duydum. Hüseyin kendi profilinde sosyal medya üzerinden eski eşimin fotoğraflarını paylaşmış ve bunu köyde herkes görüyor. Hüseyin'in kadınlara zaafı vardı herkese yan gözle bakardı. Eğer bu aile içi bir cinayet değilse, yasaklı madde meselesinden yada namus meselesi yüzünden öldürülmüş olabilir. Katil zanlısı bulunsun diye evdeki av tüfeğimi bile jandarmaya teslim ettim. Ben de bu olaydan aklanmak istiyorum'' dedi.

Hüseyin Yüksel'in oğlu Seyfettin Yüksel duydukları karşısında oldukça sinirlendi ve Celal Soydan'ın olayları çarpıttığını belirtti.

Hüseyin Yüksel'in diğer oğlu ise, ''Fotoğraf paylaşma olayı var ama yanlışlıkla olmuş bir durum ve babam yanlışlıkla paylaştığı fotoğrafı hemen sildiriyor'' açıklamasını yaptı.

Canlı yayına bağlanan Celal Soydan'ın eski eşi Fadime kendisiyle ilgili iddiaların aslının bulunmadığını söyledi. Kimseyle ilişkisinin bulunmadığını ve velayet davası yüzünden eski eşi yüzünden iftiraya maruz kaldığını belirtti.

Olayların gittikçe karmaşık hale gelmesi üzerine Müge Anlı açıklamada bulundu. ''O köyde bu adamı kimin vurduğu biliniyordur, bilinmese de tahmin ediliyordur'' söylemi yaptı.

Cinayetin açıklığa kavuşması amacıyla köylülerin de bildiklerini anlatması istenildi.