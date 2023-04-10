TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik verileri yüzde 10 seviyesinde seyrederek 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizliğin en çok arttığı oran ise gençlerde oldu.

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TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü İstatistikleri Şubat 2023 verilerini açıkladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %7,8'dir.

İŞSİZLİK ORANI %10,0 SEVİYESİNDE

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.


İSTİHDAM ORANI %48,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,2 oldu.

Erkeklerde %65,0 kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,6 OLDU

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,6 olarak gerçekleşti. Erkeklerde %71,2 iken kadınlarda %36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %19,2 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %19,2 oldu.

Erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %26,2 olarak tahmin edildi.

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