10 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Fiyatını görenler baka kaldı! İşte Altın, Dolar ve Euro'dan son durum!

Altın zirveye tırmanırken son günlerde yaşanan bankacılık krizleri ve ABD'de açıklanması beklenen enflasyon verileri piyasaları altı üstü etti. 10 Nisan Pazartesi 2023 günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar fiyatları....

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10 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Fiyatını görenler baka kaldı! İşte Altın, Dolar ve Euro'dan son durum!

Piyasalarda yaşanan yoğun dalgalanmalar sonrası Altın ONS fiyatı zirveyi görmüştü. Yarın açıklanması beklenen ABD enflasyon verileri de piyasalarda hareketliliğe neden olması bekleniyor. ABD'de Bankacılık krizi nedeniyle Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında yukarı yönlü bir artış yaşanırken 10 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle piyasalardaki son durum...

10 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Fiyatını görenler baka kaldı! İşte Altın, Dolar ve Euro'dan son durum!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,23 TL, satış fiyatı 19,24 TL

Euro alış fiyatı 20,94 TL, satış fiyatı 21,01 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı 23,83 TL, satış fiyatı 23,94 TL

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram Altın alış fiyatı bin 23 TL olurken, satış fiyatı bin 23 TL oldu.

Altın Ons alış fiyatı bin 995 TL olurken, satış fiyatı bin 995 TL oldu.

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 06 TL olurken, satış fiyatı 2 bin 09 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 13 TL olurken, satış fiyatı 4 bin 19 TL oldu.

Tam altın alış fiyatı 8bin 193 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 352 TL oldu.

Cumhuriyet altını 8 bin 24 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 35 TL oldu.

Reşat altın 8 bin 27 TL olurken, satış fiyatı 8 bin 38 TL oldu.

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