İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce , eski Adalet bakanı Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine çok sert tepki göstererek, CHP seçmenine seslendi.

YAYINLAMA
Google News
İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi

Memleket Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'yi yerden yere vurmaya devam ediyor. Bu gün YSK'ya verilen Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde eski Adalet bakanı Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine çok sinirlenerek CHP seçmenine "Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok" diyerek memleket partisine davet etti.

İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi

"TIPIŞ TIPIŞ DEĞİL GÖNÜL RAHATLIĞIYLA"

CHP'lilere çağrıda bulunan İnce, ''Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye’de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok'' ifadelerini kullandı.

CHP, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın ise İzmir'den aday göstermişti.

AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!

İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...

CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!

Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli olduYeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Son Haberler
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi
İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Çok Okunanlar
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!