İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi

Memleket Partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CHP'yi yerden yere vurmaya devam ediyor. Bu gün YSK'ya verilen Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde eski Adalet bakanı Sadullah Ergin ve Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine çok sinirlenerek CHP seçmenine "Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok" diyerek memleket partisine davet etti.

"TIPIŞ TIPIŞ DEĞİL GÖNÜL RAHATLIĞIYLA"

CHP'lilere çağrıda bulunan İnce, ''Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye’de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok'' ifadelerini kullandı.

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CHP, Sadullah Ergin'i Ankara'dan, Yüksel Taşkın ise İzmir'den aday göstermişti.

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