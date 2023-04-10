Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Pendik'te 168 tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Çamçeşme Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan konuşmasında Pendik Belediyesi ve diğer belediyelerin çabalarına değinerek Pendik'teki açılışını gerçekleştirdiği eserlerin 4 milyar lirayı aştığına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam 168 ayrı yatırımı bugün resmen hizmete sunduklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız, güncel rakamla bu yatırımların bedeli ne biliyor musunuz? 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Erdoğan, "Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini, 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah toplamda 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Şimdiden hak sahibi Pendikli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin bir taraftan ilçemizi daha bayındır hale getirirken, diğer taraftan da deprem bölgesinde yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyorum. 6 Şubat'tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde 40 araç, 320 personel ve 1860 gönüllüyle bölgeye hizmet veriyor. Belediyemiz 200 tırdan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Günlük 8 bin kişiye sıcak yemek hazırlayan Pendik Belediyesi, Antakya'da şehir temizlik hizmetlerini de ifa ediyor. Allah kendilerinden razı olsun."

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"PENDİK'İ BAMBAŞKA SEVİYORUZ"

"Kardeşlerim bugün bir kez daha Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Pendik'in vefalı, yürekli, mert, kadirşinas insanlarıyla kucaklaşmanın sevinci içindeyim. Biz, tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Bilhassa şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Hani hep diyorum ya ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte şu muhteşem katılım buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor."

"BUGÜNE KADAR NE YAPTIYSAK SİZLER İÇİN YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda vatandaşların açtığı bir pankarta dikkati çekerek, "Bak bak bak neler yazmışlar oraya. 'Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dahası boş adam. Batırır bu ülkeyi, bir kadın beş adam. Pendik Güneysulular.' Ula bunlar benim hemşehrimdur. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, milletimiz hak ettiği hayat standardına kavuşsun diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik'le birlikte 85 milyonun huzuru ve esenliği için yaptık. Sizin onay vermediğiniz, sizin tasvip etmediğiniz, bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz, saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. " değerlendirmesinde bulundu.

MİLLET İTTİFAKINA DEĞİNDİ

Erdoğan Millet İttifakı'na ilişkin ise, "Durmak yok, yola devam. Sizlerle çalışmaya, aynen devam. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Peki kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var." dedi.