Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Pendik'te 168 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Açılışına ilgi yoğun olurken Erdoğan Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında gelişimine değindi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Pendik'te 168 tesisin açılışını gerçekleştirmek üzere Çamçeşme Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Erdoğan konuşmasında Pendik Belediyesi ve diğer belediyelerin çabalarına değinerek Pendik'teki açılışını gerçekleştirdiği eserlerin 4 milyar lirayı aştığına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam 168 ayrı yatırımı bugün resmen hizmete sunduklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız, güncel rakamla bu yatırımların bedeli ne biliyor musunuz? 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini, 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 1316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık, rızalarını aldık. İnşallah toplamda 1747 konut ve 281 dükkandan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Şimdiden hak sahibi Pendikli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediyemizin bir taraftan ilçemizi daha bayındır hale getirirken, diğer taraftan da deprem bölgesinde yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyorum. 6 Şubat'tan beri Pendik Belediyemiz deprem bölgesinde 40 araç, 320 personel ve 1860 gönüllüyle bölgeye hizmet veriyor. Belediyemiz 200 tırdan fazla yardım malzemesini bölgeye sevk etti. Günlük 8 bin kişiye sıcak yemek hazırlayan Pendik Belediyesi, Antakya'da şehir temizlik hizmetlerini de ifa ediyor. Allah kendilerinden razı olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

"PENDİK'İ BAMBAŞKA SEVİYORUZ"

"Kardeşlerim bugün bir kez daha Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bugün bir kez daha Pendik'in vefalı, yürekli, mert, kadirşinas insanlarıyla kucaklaşmanın sevinci içindeyim. Biz, tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik, bize sahip çıkan, bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik, aynı zamanda milli iradenin kalesi olan da bir ilçemiz. Bilhassa şu an toplandığımız meydanın bizim için çok ayrı bir anlamı ve önemi var. Hani hep diyorum ya ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte şu muhteşem katılım buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te toplu açılış törenine katıldı! Erdoğan,"7 oyunculu kumar masasının gündeminde kavga var"

"BUGÜNE KADAR NE YAPTIYSAK SİZLER İÇİN YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanda vatandaşların açtığı bir pankarta dikkati çekerek, "Bak bak bak neler yazmışlar oraya. 'Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dahası boş adam. Batırır bu ülkeyi, bir kadın beş adam. Pendik Güneysulular.' Ula bunlar benim hemşehrimdur. Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin, milletimiz hak ettiği hayat standardına kavuşsun diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Pendik'le birlikte 85 milyonun huzuru ve esenliği için yaptık. Sizin onay vermediğiniz, sizin tasvip etmediğiniz, bizi size karşı mahcup edecek hiçbir adım atmadık. Gizlimiz, saklımız yok. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. " değerlendirmesinde bulundu.

MİLLET İTTİFAKINA DEĞİNDİ

Erdoğan Millet İttifakı'na ilişkin ise, "Durmak yok, yola devam. Sizlerle çalışmaya, aynen devam. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Peki kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var." dedi.

İlgili Haberler
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!
10 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Fiyatını görenler baka kaldı! İşte Altın, Dolar ve Euro'dan son durum!
10 Nisan 2023 Pazartesi piyasalarda son durum! Fiyatını görenler baka kaldı! İşte Altın, Dolar ve Euro'dan son durum!
10 Nisan 2023 Pazartesi hava durumu! Sağanak yağmurlar o illerde etkisini arttırıyor!
10 Nisan 2023 Pazartesi hava durumu! Sağanak yağmurlar o illerde etkisini arttırıyor!
Muharrem İnce CHP listesinde o iki ismi görünce deliye döndü! CHP'lilere seslendi: Tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile Memleket Partisine gelin
Muharrem İnce CHP listesinde o iki ismi görünce deliye döndü! CHP'lilere seslendi: Tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile Memleket Partisine gelin
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Muharrem İnce CHP listesinde o iki ismi görünce deliye döndü! CHP'lilere seslendi: Tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile Memleket Partisine gelin
Muharrem İnce CHP listesinde o iki ismi görünce deliye döndü! CHP'lilere seslendi: Tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile Memleket Partisine gelin
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Son Haberler
Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!
Fransız Alplerinde çığ felaketi! Çığın altında kalan kişilerin öldüğü ve kaybolduğu biliniyor!
Uzmanından "akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek"
Uzmanından "akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek"
Türkiye'nin bileği bükülmez şampiyonu, Bayburt’tan çıktı!
Türkiye'nin bileği bükülmez şampiyonu, Bayburt’tan çıktı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Çok Okunanlar
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Günrem isminin anlamı nedir, Günrem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Günrem isminin anlamı nedir, Günrem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!