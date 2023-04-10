Saadet Partili isimden çok tartışılacak çıkış: "İnancımız gereği CHP listelerindeyiz"

Saadet Partisi YİK üyesi Muhittin Yıldırım 14 Mayıs seçimlerine kendi logoları yerine CHP logosu ile girmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhittin Yıldırım, "inancımız gereği" diyerek CHP logosu altında seçime girmelerinin nedenini belirtti.

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Saadet Partili isimden çok tartışılacak çıkış: "İnancımız gereği CHP listelerindeyiz"

Saadet Partisi YİK üyesi Muhittin Yıldırım 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine CHP'nin logosu altından gireceklerine ilişkin açıklama yaptı. Açılamasında ise seçime CHP logolarından girmelerinin sebebinin inançları gereği CHP listelerinde olduklarını ifade etti.

YİK üyesi Muhittin Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Siz ambleminizle seçime girecektiniz diyorlar. Amblemimizle girmeyebiliriz. Bir stratejik olay varsa, hiçbir taktiğe stratejik olay feda edilmez. Bu bizim inancımızın gereği. Çünkü biz ne yapmak istediğimizi biliyoruz, onu yürütmek istiyoruz.

Millet İttifakı iki senedir çalışıyor ve altı tane çok önemli bağla, altı lider birbirini bağladı. Protokol diyorlar. İmzalandı, bağlandı. Ben, bir mümin olarak; Müslümanlar şartlarını uyarlar. Biz Saadet Partisi olarak burada, protokollerde içimize sinmeyen birçok şey var ama ana renklere baktığımız zaman hukukun üstünlüğü, adaletin uygulanması, yatırımların tarıma ve sanayiye yönlenmesi, ahlak ve manevi değerlerin üstün tutulması. Burada onlar var. Bu akademik bir dille yazılmış, din diliyle yazılmamış. Din diliyle okursan anlayamazsın."

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