Yüzen Kale "TCG Anadolu" denizlerde! Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Tuzla'da Sedef Tersanesi'nde dünyanın ve Türkiye'nin ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun teslim töreninde konuştu. Çok amaçlı kullanılabilecek olan gemi birçok özelliğiyle de dikkat çekerken ülkemizin ilk SİHA gemisi olma özelliği ile büyük bir önem sahip. Erdoğan konuşmasında Savunma Sanayi'ndeki gelişmeleri ve geminin inşa sürecine değindi. Erdoğan, "Ordumuz, sanayimiz için önemli bir projenin teslim vesilesiyle bir aradayız. İnşasında 30 Nisan 2016'da başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini burada icra etmiştik. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ikinci etabı bu uçak gemisinin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini yapıyoruz ve bunu da başaracağız" dedi.

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"YERLİLİK ORANI YÜZDE 70"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerlilik oranına vurgu yaparak gemide yer alan silahlı sistemlere ve içerisinde bulunan son teknoloji ürünlerine değinerek, "Yerlilik olanı yüzde 70 olan bu gemide 131 alt yüklenici görev aldı. Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama sistemleri, lazer ikaz sistemleri, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından gerçekleştirildi. Doğal afet yardım görevleri için de kullanabileceğimiz bu gemide hastane ve ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu sayesinde oyun değiştiren teknolojilere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz" belirtti.

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"TÜRK SAVUNMA SANAYİ 20 YILDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Amfibi hücum gemimizin hizmete alınmasıyla birlikte milli uçak gemimizi üretme konusunda büyük bir adım atmış oluyoruz. Bugün aynı zamanda Milgem firkateynlerin 6-7 ve 8'inci gemilerin sac kesimlerini yaparak inşalarına başlıyoruz. Firkateynlerin üzerine yerleştirilecek silah ve sensör sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir.

Türk savunma sanayi; vakıf ve özel şirketleri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşlarıyla son 20 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdi. İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. O dönemde bize terörle mücadelede istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler.

"SAVUNMA SANAYİ BÜTÇEMİZİ 75 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ"

Dışa bağımlılığı azaltma konusuna değinerek savunma sanayine ayrılına bütçeye değinen Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde 5,5 milyar dolar bütçeli savunma sanayi projeleri yürütülüyordu bugün 60 milyar doları aştı. Sadece SİHA'larda değil, bütün alanlarda farklı kollardan geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Şimdi ihale süreci devam eden projelerle savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkması bunun işaretidir. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmamız önemi itibariyle gelecekte anlaşılacak çok önemli başarıdır" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız. Hiçbir boşluk bırakmadan ülkemizi hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacağız. Hala ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır. Artık geneli itibariyle toplu bir savunma sistemi ve taarruzu yok. Çeşitlendirerek bunu başarmamız gerekiyor. Milgemlerimiz, amfibi gemiler, istihbarat gemileri, karakol gemileri, sahil güvenlik botlarımız gibi pek çok ürünü ordumuza kazandırdık. İHA'lardan edindiğimiz tecrübeyi insansız deniz araçlarında uygulayarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik." dedi.

TÜRKİYE KENDİ GEMİSİNİ TASARLAYAN 10 ÜLKEDEN BİRİSİ

Türkiye'nin kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa eden 10 ülkeden birisi olduğunu belirten Erdoğan, "Bu başarı Milli Savunma, İçişleri Bakanlıklarımızın, Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın, üniversitelerimizin, KOBİ'lerin işbirliğiyle elde edilmiştir.

2023 yılını savunma sanayinde birçok proje için milat olarak belirlemiştik. 2023 takvimli dev projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Ülkemizin ikinci büyük gemisi olacak denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya, bu yıl içinde hizmete girecek. Hava savunma sistemlerinde takvimin önünde gidiyoruz. Bu alanda milletimize pek çok müjdemiz olacak.

TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Sirkeci'de gemimizi halkımıza açacağız. Halkımız gelsin gemimizi gezsin, dolaşsın, milletçe de TCG Anadolu'yla gururla imkanını halkımıza verelim." dedi.