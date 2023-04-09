Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum

Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği aday listesinin belli olmasından sonra beklenen itirazlar yükselmeye başlandı. Gazeteci Uğur Dündar, 3 Temmuz şike sürecini hatırlatarak Fenerbahçe'ye şike operasyonu sürecinde o dönemin adalet bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday olmasına isyan etti. Dündar sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken adalet bakanı olan erginin Atatürk ve cumhuriyetle öz deş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" dedi.

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