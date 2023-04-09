Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum

Gazeteci Uğur Dündar, eski adalet bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden milletvekili adayı gösterilmesine isyan etti "Bir Fenerbahçeli olarak 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabul edemiyorum" dedi

YAYINLAMA
Google News
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum

Cumhuriyet Halk Partisinde milletvekilliği aday listesinin belli olmasından sonra beklenen itirazlar yükselmeye başlandı. Gazeteci Uğur Dündar, 3 Temmuz şike sürecini hatırlatarak Fenerbahçe'ye şike operasyonu sürecinde o dönemin adalet bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday olmasına isyan etti. Dündar sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken adalet bakanı olan erginin Atatürk ve cumhuriyetle öz deş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" dedi.

dundar1.webp

SADULLAH ERGİNİN ADAYLIĞINI KABUL EDEMİYORUM

ugur.webp

AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!

İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...

CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!

Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli olduYeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi
İnce CHP listesinde iki ismi görünce deliye döndü chp'lilere seslendi "tıpış tıpış değil gönül rahatlığı ile millet partisine gelin" dedi
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin 28 dönem milletvekilliği 81 İl'in tam aday listesi belli oldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Bağımsız Türkiye Partisi, 81 İl'den 600 milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Milli Görüş Hareketi'nin Kadim Dostları Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ettiler!
Son Haberler
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
Uğur Dündar isyan etti: 3 Temmuz FETÖ kumpası dönemi adalet bakanının adaylığını kabül edemiyorum
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Ünlü sunucu Buket Aydın’dan çok konuşulacak açıklama! “Erdoğan düşmanlığına hayır diyorum”
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Çok Okunanlar
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
CHP Milletvekili aday listesi belli oldu!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
AK Parti aday listesi belli oldu! İşte 81 il tam aday listesi!
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu! İşte 81 Tam listesi...
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan üzen haber, hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Aytun Çıray, İYİ Parti barajın altına indi adaylığımı geri çekiyorum açıklmasında bulundu
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!