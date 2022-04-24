Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal utanmadan paylaştı! Önce açılıp saçıldı, şimdi oruç bile tutmuyor!Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi.Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı izle | Yeni Malatyaspor –İttifak Holding Konyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiMedipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı izle | Medipol Başakşehir- Atakaş Hatayspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiTüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?"Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Manisa FK maçı izle | Kocaelispor - Manisa FK maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiCem Belevi aşkı İrem Derici’yi yaktı kavurdu! “Ateş oldum yandım sana!”Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linki
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayramın kaç gün tatil olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı’nda belli olacak.

Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Türkiye'deki vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, memleketlerine gidecekler ve aile ziyaretleri yapacak kişilerin gözleri Kabine Toplantısı’nda.

Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. NTV’nin aktardığı habere göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. En çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

9 GÜNLÜK İZİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

{TITLE_STRIP}Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak 2022? | Kamu, özel, okul kaç gün tatil olacak?

{TITLE_STRIP}Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte bayram tarihleri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT