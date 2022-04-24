Tüm gözler o toplantıda! Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Türkiye'deki vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, memleketlerine gidecekler ve aile ziyaretleri yapacak kişilerin gözleri Kabine Toplantısı’nda.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. NTV’nin aktardığı habere göre, toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. En çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

9 GÜNLÜK İZİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak.

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