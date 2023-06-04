Tüpraş, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu

Tüpraş, Avrupa su ekosisteminin güçlenmesine yönelik yeni teknolojilerin desteklenmesi amacıyla Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Tüpraş, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu

Tüpraş, Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050 Karbon Nötr hedefi doğrultusunda geleceğin enerjisini üretmek için aktif çalışmalar yürütüyor

Şirket, su verimliliği ve atık su geri kazanımı konularında sürdürülebilir su yönetimi odaklı çalışmalara büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, küresel su ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir adım attı.

Tüpraş, su yönetimi konusunda ilerlemek ve yeni teknolojileri kullanmak için Avrupa'nın su pazarında lider bir paydaş kuruluş olan Water Europe'a katılarak iş birlikleri kurmayı hedeflemektedir. Bu sayede Türkiye'deki sanayi kuruluşları arasında bu platforma üye olan ilk şirket olmuştur.

Tüpraş, Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi oldu

175 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU YAPTIK

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, şirketin sınırlı bir kaynak olan suyun verimli kullanımına büyük önem verdiğini vurgulayarak, Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesinde ham su tüketimi ve atık su deşarjını en aza indirgemeyi hedeflediklerini belirtti. Yelmenoğlu ayrıca, son 10 yılda tüm rafinerilerinde 175 milyon metreküp atık suyu geri kazandıklarını ve yeniden kullanarak tasarruf ettiklerini ifade etti. Bu sayede, yaklaşık 2,5 milyon kişinin bir yıllık su tüketimine eşit miktarda suyu korumuş olduklarını dile getirdi.

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi kuruluşu olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Su konulu ve AB Horizon 2020 projelerinde yer alan ortakların yüzde 75'i Water Europe üyesidir. Bu üyelik, sürdürülebilirlik ve stratejik dönüşüm hedeflerimiz için önemli bir değer yaratacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Tüpraş, su verimliliğine odaklanan bir şirket olarak Ar-Ge çalışmalarını döngüsel ekonomi alanında yoğunlaştırmaktadır. Bu çerçevede, atık suların geri kazanımıyla temiz su kullanımının azaltılması, rafineri atıklarının endüstriyel simbiyoz prensibiyle farklı sektörlerde kullanımı, atık içerisinde bulunan değerli ürünlerin geri kazanımı ve atıkların yenilikçi teknolojilerle yeniden değerlendirilmesi gibi hedefleri benimsemektedir.

Tüpraş'ın AB Horizon 2020 projelerinde hak kazandığı üç proje ve Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen diğer projeler, bu hedeflere yönelik çalışmaları desteklemektedir. Bu projelerin yanı sıra, şirketin Ar-Ge Merkezi'nde birçok başka proje de devam ediyor.

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