Tura isminin anlamı nedir, Tura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tura isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tura ismi ne demek, Tura ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tura isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Tura İsminin anlamı nedir? TDK Tura anlamı:

Tura ismi TDK'da tuğra; ucu düğümlenmiş bir mendil aracılığıyla yanan veya yanılanların ebe tarafından cezalandırıldığı bir tür çocuk oyunu; bazı oyunlarda, vurmak için kullanılan düğümlenmiş mendil; halat gibi örülmüş iplik çilesi; metal paranın resimli yüzü anlamlarında kullanılmıştır.

Tura İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tura ismi Kuran'da geçmemektedir.

Tura isminin kökeni:

Tura ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Tura isminde 23 kişi bulunmaktadır.

Tura isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tura isminin rengi:

Lacivert

Tura ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Tura isminin Harf Analizi Nedir ?

Tura ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Tura isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tura ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

R : 21

A : 1

= 71 – Tura İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Tura ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tura isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Tura isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

T: 2 U: 3 R: 9 A: 1 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Tura isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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