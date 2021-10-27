Türk halkının geçim sıkıntısıyla dalga geçmişlerdi! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Suriyelilerin skandal paylaşımına ilişkin flaş açıklama

Bir YouTube kanalı için çekilen sokak röportajında Suriyeliler'in Türk vatandaşlarından daha rahat geçindiğini ifade etmek isteyen bir vatandaşın "Biz muz yiyemiyoruz" demesi gündem olmuştu. Bunun üzerine bazı Suriyeli göçmenler sosyal medyada 'muz' akımı başlatmış hazırladıkları videolara "Biz muz yiyemiyoruz" diyen vatandaşın sesini yerleştirerek Türk halkının geçim sıkıntısıyla dalga geçmişlerdi

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlara dair açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"Bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı "muz yeme" eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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