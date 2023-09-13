Türk takımları büyük tehlike ile karşı karşıya! Afrikalı futbolcusu bulunan kulüpler şimdi yandı!

Dünya futbolunun aranana ve en çok transfer edilen Afrikalı sporcular transfer olduğu takımların başını çok ağırtacağı, Ülkemizde de yaklaşık 80 futbolcu oynanacak olan Afrika kupasına katılma olasılığından oynadıkları takımları çok zor duruma bırakacağı anlaşılıyor.

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Türk takımları büyük tehlike ile karşı karşıya! Afrikalı futbolcusu bulunan kulüpler şimdi yandı!

Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig’deki 20 takımda bulunan Afrikalı oyuncular, davet edilmeleri halinde en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerin gruptan çıkmaları halinde bu sayı 2-3 maç daha artabilir.

TÜRK TAKIMLARINA AFRİKA KUPASI TEHLİKESİ

Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelenen Fas-Liberya maçı haricinde tamamlanırken turnuvaya katılacak takımlar da belli oldu. Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.

EN ÇOK BAŞI AĞIRACAK TAKIM BEŞİKTAŞ

Afrika Uluslar Kupası’nda Süper Lig’in yaklaşık 70 oyuncu ile temsil edilmesi bekleniyor. Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Gambiyalı Omar Colley, Kongo Demokratikli Arthur Masuaku ve Jackson Muleka, Kamerunlu Jean Onana ile Vincent Aboubakar, Ganalı Daniel Amartey, ev sahibi Fildişi Sahili’nden Eric Bailly, Cezayirli Rachid Ghezzal milli takımlarından davet almaları halinde siyah-beyazlıları ocak ayında lig mücadelesinde yalnız bırakacak. Sezona dar bir kadro ile giren siyah-beyazlıların bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Beşiktaş’ı bu listede 6’şar oyuncu ile Kayserispor, Çaykur Rizespor, Samsunpor ve İstanbulspor, 5’er oyuncu ile Başakşehir FK, Hatayspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK takip ediyor.

GALATASARAY’DA 3 YENİ TRANSFER DAVET BEKLİYOR

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, geçen sezon şampiyon olan kadrosunda Afrikalı oyuncu bulunmuyordu. Yeni sezonda iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılar, Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahibi Fildişi Sahilli Wilfried Zaha, Demokratik Kongolu Cedric Bakambu ve Faslı Hakim Ziyech’i kadrosuna kattı. Ülkeleri eleme aşamasını başarıyla geçen oyuncular milli davet bekliyor.

FENERBAHÇE’DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe’de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası’nda boy göstermek istiyor. Fenerbahçe’deki 3’üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak.

TRABZONSPOR’DA 4 HÜCUMCU FUTBOLCUSUNDAN MAHRUM KALABİLİR

Sezona inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek başlayan Trabzonspor’da Mısırlı Mahmoud Hassan Trezeguet, kadro dışı kalan Gineli Fode Koita ve yeni transferler Nijeryalı Paul Onuachu ile Fildişi Sahilli Nicolas Pepe turnuvada görev almak için teknik direktörlerinden davet bekliyor. Ligde Kasımpaşa maçından önce gol yollarında sorun yaşayan bordo-mavili takım, oyuncuların milli davet alması durumunda hücumda nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

SÜPER LİG'DEN YAKLAŞIK 80 FUTBOLCU

Süper Lig’den davet almaları halinde Afrika Uluslar Kupası’na gidecek futbolcular şu şekilde:

Beşiktaş (8): Omar Colley (Gambiya), Jackson Muleka (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Arthur Masuaku (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Jean Onana (Kamerun), Vincent Aboubakar (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili), Rachid Ghezzal (Cezayir)

Çaykur Rizespor (6): Okechukwu Azubuike (Nijerya), Ibrahim Olawoyin (Nijerya), Lebogang Phiri (Güney Afrika), Oumar Diouf (Senegal), Mame Faye (Senegal), John Mary (Kamerun)

Kayserispor (6): Anthony Uzodimma (Nijerya), Olivier Kemen (Kamerun), Carlos Mane (Gine-Bissau), Joseph Attamah (Gana), Yaw Ackah (Gana), Mame Thiam (Senegal)

Samsunspor (6): Nanu (Gine-Bissau), Kingsley Schindler (Gana), Olivier Ntcham (Kamerun), Gaetan Laura (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Moryke Fofana (Fildişi Sahili), Youssef Bennasser (Fas)

İstanbulspor (6): Racine Coly (Senegal), Mendy Mamadou (Senegal), Alassane Ndao (Senegal), Simon Deli (Fildişi Sahili), Gianelli Imbula (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Djakaridja Traore (Fildişi Sahili)

Başakşehir FK (5): Edgar Ie (Gine-Bissau), Ousseynou Ba (Senegal), Philippe Keny (Senegal), Mehdi Abeid (Cezayir), Mohamed Cherif Fofana (Fildişi Sahili)

Hatayspor (5): Guy-Marcelin Kilama (Kamerun), Faouzi Ghoulam (Cezayir), Fisayo Dele-Bashiru (Nijerya), Didier Lamkel Ze (Kamerun), Ussumane Djabi (Gine)

Adana Demirspor (5): Younes Belhanda (Fas), David Akintola (Nijerya), Samuel Bakia Nongoh (Kamerun), M’Baye Niang (Senegal), Papa Ndiaye (Senegal)

Gaziantep FK (5): Papy Djilobodji (Senegal), Naoufel Khacef (Cezayir), Nicolas Nkoulou (Kamerun), Max Gradel (Fildişi Sahili), Janio Bikel (Gine-Bissau)

Sivasspor (4): Abdul Kader Keita (Fildişi Sahili), Modou Barrow (Gambiya), Clinton N’jie (Kamerun), Ahmed Musa (Nijerya)

Trabzonspor (4): Mahmoud Hassan Trezeguet (Mısır), Fode Koita (Gine), Nicolas Pepe (Fildişi Sahili), Paul Onuachu (Nijerya)

Kasımpaşa (4): Kenneth Omeruo (Nijerya), Mamadou Fall (Senegal), Nuno Miguel (Yeşil Burun Adaları), Stephane Bahoken (Kamerun)

Pendikspor (4): Joher Rassoul (Senegal), Arnaud Lusamba (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Abdoulay Diaby (Mali), Emeka Eze (Nijerya)

Galatasaray (3): Wilfried Zaha (Fildişi Sahili), Cedric Bakambu (Kongo Demokratik Cumhuriyeti), Hakim Ziyech (Fas)

Fenerbahçe (3): Omar Fayed (Mısır), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Alexander Djiku (Gana)

Fatih Karagümrük (3): Sofiane Feghouli (Cezayir), Nicholas Lawrence (Nijerya), Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları)

MKE Ankaragücü (1): Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları)

Alanyaspor (1): Loide Augusto (Angola)

Antalyaspor (1): Britt Assombalonga (Kongo Demokratik Cumhuriyeti)

Konyaspor (1): Bruno Paz (Angola)

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