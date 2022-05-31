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  3. Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

Türkiye ekonomisinin ihracatı 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 98,5 artışla 6,11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan güncel verilere göre, ihracat 2022 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında yüzde 85,9 iken, 2022 Nisan ayında yüzde 79,3'e geriledi.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

ENERJİ ÜRÜNLERİ İTHALATI ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Nisan ayında yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan, 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan, 21 milyar 223 milyon dolara çıktı.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

DIŞ TİCARET HACMİ 43 MİLYAR 92 MİLYONA YÜKSELDİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisan ayında 647 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinde ihracat yüzde 24,6 ithalat yüzde 35 arttı

Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artarak 43 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.

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