Türkiye ekonomisinin hedefi açıklandı! Enflasyon 2023'te yüzde 24, 2024'te yüzde 13, 2025'te yüzde 9 olacak!

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Türkiye ekonomisinin hedefi açıklandı! Enflasyon 2023'te yüzde 24, 2024'te yüzde 13, 2025'te yüzde 9 olacak!

2023-2025 dönemi ekonomik hedeflerin belirlendiği Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomisinin hedefi açıklandı! Enflasyon 2023'te yüzde 24, 2024'te yüzde 13, 2025'te yüzde 9 olacak!

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 65

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İŞSİZLİKTE 2024'TE TEK HANE HEDEFİ

İşsizlik için hedef 2022'de yüzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi.

Türkiye ekonomisinin hedefi açıklandı! Enflasyon 2023'te yüzde 24, 2024'te yüzde 13, 2025'te yüzde 9 olacak!

KİŞİ BAŞI GELİR 2023'TE 10 BİN DOLARI AŞACAK

Kişi başına gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi.

İHRACAT HEDEFİ 255 MİLYAR DOLAR

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlendi. İhracat hedefleri 2023 için 265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 2025 için 305 milyar dolar olacak.

Türkiye ekonomisinin hedefi açıklandı! Enflasyon 2023'te yüzde 24, 2024'te yüzde 13, 2025'te yüzde 9 olacak!

TURİZM GELİRİ HEDEFLERİ

Programda turizm geliri hedefi bu yıl için 34 milyar dolar oldu. 2023'te 45 milyar dolar, 2024'te 55 milyar dolar ve 2025'te 62 milyar dolar gelir hedeflendi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altını olanlar buraya! İslam Memiş'ten iddialı açıklama! "Yeni rekorlar göreceğiz..."
Altını olanlar buraya! İslam Memiş'ten iddialı açıklama! "Yeni rekorlar göreceğiz..."
O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!
O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!
"Dolar 70 olacak!" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni açıklama! "Bu politikalar devam ederse rekor seviyeye ulaşacak"
"Dolar 70 olacak!" Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den yeni açıklama! "Bu politikalar devam ederse rekor seviyeye ulaşacak"
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!
Son Dakika! MBS kaynakları duyurdu! Yunanistan'dan Ege'de provokasyon!
Son Dakika! MBS kaynakları duyurdu! Yunanistan'dan Ege'de provokasyon!
Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
Semra Güzel'in tutuklanmasına çok bozuldu! HDP'li Sezai Temelli tehditler savurdu: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!
Ünlü yazar ve mutasavvıftan üzen haber! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti!
O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!
O tarihe dikkat! Haftaiçi benzine 56 kuruş, motorine ise 69 kuruş zam gelmesi bekleniyor!
Son dakika! PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi!
Son dakika! PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi!
Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!
Her yerde didik didik arandı! 2 yaşındaki çocuk kendi araçlarında ölü bulundu!
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!
Maaş promosyonunda sürpriz gelişme! Enflasyondaki artış promosyona da yansıyacak!