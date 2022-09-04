Türk Hava Yolları, yurt dışındaki o şehirlere uçuşlarını durdurma kararını uzattı!

Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle, Ukrayna'nın bazı şehirlerine uçuşlarını iptal eden ve durduran Türk Hava Yolları, bu kararı bir süre daha uzattıklarını duyurdu. İşte detaylar...

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Türk Hava Yolları, yurt dışındaki o şehirlere uçuşlarını durdurma kararını uzattı!

Ukrayna'nın, Rusya tarafından uğradığı saldırılar nedeniyle hava sahası sivil uçuşlara kapatılmıştı. Türk Hava Yolları da (THY), Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov'a olan sivil uçuş seferlerini durdurma kararı almıştı. Şirket, aynı bölgelere durdurduğu uçuşlarını bir süre daha durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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