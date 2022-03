Türkiye ihracat rekorlarını altüst etti: "Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştık"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin son zamanlarda artış gösteren ihracatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye her zaman güzel haberler vermeyi başardıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünyadaki olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi, son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdı. 27 sektörümüzün 25'inde en yüksek cumhuriyet tarihi rakamlarına ulaştık. Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. İnşallah gelecek aylarda da ülkemize güzel haberler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"12 AYLIK DÖNEMDE 200 MİLYAR DOLAR İHRACATI AŞTIK"

14 yıl boyunca ikili rakamlara geçmek adına ihracatın 200 milyar doların üzerine çıkartmak için uğraştıklarını söyleyen Gülle, " Yaklaştığımızda Amerika’da ekonomik kriz çıktı, tekrar yaklaşınca Uzakdoğu krizi çıktı. Pek çok soruna rağmen 14 yıl sonra geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. Yine eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. En sonunda da 2021 yılı için belirlediğimiz 225 milyar dolar hedefine ulaştık" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAMDA, ÜRETİMDE VE BÜYÜMEDE REKORLAR KIRDIK"

Türkiye'de 27 sektörün 25'inde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını önemle vurgulayan TİM Başkanı Gülle, açıklamalarına şöyle devam etti: "İstihdamda, üretimde, büyümede rekorlar kırdık. Dünyada olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi bu ülkenin yüz akı ve gururu oldu. İhracat ailesi olarak bizler, parametrelerin bozulduğu, pek çok göstergenin etkilendiği ve aşağı indiği durumda her zaman üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek her ay sonunda ülkemize güzel haberler vermeyi başardık. Allah’a çok şükür geçtiğimiz yılın başında koymuş olduğumuz hedefimizin çok daha ötesine giderek 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunu hedeflemiyorduk ama yaşıyorsanız, hayattaysanız ve ayaktaysanız koşullar size mutlaka fırsatlar getiriyor."

Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan et ihracatına kısıtlama! Bu ülkeler dışında kimseye satılmayacak

Ukrayna- Rusya savaşı Türkiye'nin cebini vuracak! Bu hamle hiç beklenmiyordu! Temel gıda ürünleri ihracatı yasaklandı, zamlar kapıda!

İhracatta tüm zamanların şubat ayı rekoru kırıldı!