Türkiye'de dengeleri değiştirecek hamle !19 il için kritik anlaşma!

Türkiye, uluslararası ticarette ve lojistik sektöründe öncü bir rol oynamak için önemli bir adım daha attı. TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından onaylanan BM Kuru Limanlar Anlaşması ile Türkiye, denize kıyısı olmayan 19 merkezi kuru limana dönüştürecek.

Bu anlaşma, Türkiye'nin iç bölgelerinde yer alan illeri uluslararası ticarette daha etkin hale getirerek lojistik faaliyetlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Kuru limanlar, gemiye yükleme ve boşaltma işlemlerinin yanı sıra depolama, dağıtım, gümrükleme ve diğer lojistik faaliyetlerin yapıldığı merkezlerdir.

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Denize kıyısı olmayan bölgelerde bulunan iller, kuru liman dönüşümü ile uluslararası ticarette daha aktif bir rol oynayacak ve ekonomik potansiyellerini artıracak. Bu sayede Türkiye, lojistik sektöründe daha rekabetçi hale gelerek uluslararası ticarette oyun kurucu bir rol üstlenebilecek.

Bayram sonrası hayata geçirilecek

Kuru limanlar, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen BM'nin Uluslararası Kuru Limanlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de kurulacak. Bu sözleşme, Türkiye'de 19 farklı noktada kuru limanların kurulmasını mümkün kılacak. Sözleşmenin kabul edilmesi için ise bayram sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler yapılacak ve hayata geçirilecek.

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Lojistik için çok önemli adım

Kuru limanlar, mevcut limanların kapasitelerinin yetersiz olduğu durumlarda yük taşımacılığına destek sağlayacak. Ayrıca, Avrupa ile Asya-Pasifik arasındaki ticaretin merkezi olan Türkiye, kuru limanlar sayesinde daha da önemli bir lojistik merkez haline gelecek. Özellikle Asya-Pasifik bölgesi ve özellikle Çin'den gelen yük trenleri (orta koridor), Türkiye'deki kuru limanlarda boşaltma ve depolama işlemlerini gerçekleştirecek. Bu durum, Türkiye'yi enerji sektöründen sonra lojistik sektöründe de bir merkez haline getirecek.

Sürdürülebilir ekonomi için önemli gelişme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'e göre kuru limanlar, kıyı limanlarının genişletilemediği, yoğun nüfuslu sanayi bölgeleri ve ekolojik açıdan hassas bölgelerde uzun vadeli kapasite ihtiyacını çözmek için çağdaş bir planlama olarak değerlendirilmektedir. Bu kuru limanlar, Türkiye'nin lojistik sektöründe güçlü bir şekilde ilerlemesine ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamasına yardımcı olacaktır.

BM'nin Uluslararası Kuru Limanlar Sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte Türkiye, uluslararası ticarette daha etkin bir rol oynayacak, lojistik altyapısını güçlendirecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Kuru limanlar, Türkiye'nin stratejik konumunu daha da güçlendirecek ve ülkeyi dünya ticaretinde önemli bir oyuncu haline getirecektir.

Çin'den Avrupa'ya

Serim, "Lojistik merkezlerimizin kuru liman statüsüyle sınıflandırılması, önümüzdeki dönemde etkinliklerini artıracak. Çin üzerinden ülkemize gelecek yük trenlerinin transit geçişlerinin yanı sıra yük boşaltma alanları olarak da buralar kullanılabilecek" dedi.

İşte O İller

Uluslararası Kuru Liman Anlaşması'nda, Türkiye'den kuru liman listesinde yer alan limanlar,

Samsun-Gelemen,

Kayseri- Boğazköprü,

Balıkesir- Gökköy,

İstanbul-Halkalı,

Denizli-Kaklık,

Konya-Kayacık,

Mardin, Sivas,

Uşak,

Yeşilbayır İstanbul, Ankara- Kazan,

Bilecik- Bozüyük, Habur, Hasanbey-Eskişehir, Kars,

Köseköy- İzmit, Palandöken- Erzurum, Türkoğlu-Kahramanmaraş,

Yenice- Mersin olarak sıralanıyor.

Anlaşmaya taraf ülkeler

Sözleşmeye taraf ülkeler arasında Çin ve Azerbaycan başta olmak üzere Afganistan, Bangladeş, Hindistan, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Tayland, Türkmenistan ve Vietnam bulunuyor.

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