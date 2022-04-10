Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin şehirlere göre dağılımı belli oldu! İşte Suriyelilerin en çok ve en az olduğu iller…

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, şehirlere dağılımıyla ilgili haritayı güncellediğini açıkladı. Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan ve10 yılı aşkın süredir bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli mülteci, sınırdan Türkiye topraklarına giriş yapmıştı.

Aradan geçen sürede hangi ilimizde ne kadar Suriyelinin yaşadığı merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yayınladığı güncel harita ile tüm merakları giderdi.

EN ÇOK SURİYELİ’NİN YAŞADIĞI İLLER

BM'nin paylaştığı verilere göre 300 binin üzerindeki Suriyeli nüfusuyla en çok Suriyeli'nin yaşadığı iller arasında İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa yer alıyor. Konya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Kilis ise 100 bin-300 bin arası Suriyeliyi barındırıyor.

EN AZ SURİYELİ'NİN YAŞADIĞI İLLER

Bu illeri ise 50 bin-100 bin arasında Suriyelinin barındığı Kocaeli, Kayseri, Mardin ve Kahramanmaraş yer alıyor. Haritaya göre Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muğla, Manisa, Sakarya gibi iller ise 10 bin-50 bin arasında Suriyeliyi ağırlıyor.

İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Suriyeli mülteci 17 yaşındaki erkek çocuğuna taciz girişiminde bulundu!

Suriyeli askerler Rusya için savaşacak! "Putin'in askerleriyiz" sloganları...