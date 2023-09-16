Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"

Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yapılan bir güncellemeyle çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'nin yer almasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yapılan bir güncellemeyle, "Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası" çerçevesinde, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde ülkemize de yer verilerek, Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesi esefle karşılanmıştır. Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermekte; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İNSAN HAKLARI KONUSUNUN BİR KEZ DAHA SİYASİLEŞTİRİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Açıklamada olayın siyasileştirildiğini belirten Bakanlık, "Öte yandan, raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"MÜTTEFİKLİK RUHUYLA BAĞDAŞMAYAN BU İFTİRAYA"

Çocukları silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne destek veren ABD'nin Türkiye'yi karaladığı ifade edilen açıklamada, "Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD'nin, Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir" denildi.

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"TÜRKİYE, TARAF OLDUĞU BÖLGESEL VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE BAĞLIDIR"

Terör örgütü PKK/YPG'nin çocukları silah altına aldığının kanıtlandığına dikkati çeken açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun 12 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır. Öte yandan, bu terör örgütünün bölgedeki Arap çoğunluğa karşı baskıcı uygulamalarının ve işlediği suçların son örneği Deyr-Ez Zor'da yaşanmıştır. Keza, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporunda, PKK'nın yüzlerce Ezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı, bizatihi Sincar'daki Ezidi toplumuna atfen ortaya konmaktadır. Bölücü terör örgütünün baskıcı uygulama ve ağır suçlarının mercek altına alınmasının ABD'nin temel sorumluluklarından olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

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