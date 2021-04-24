Türkiye'den Nepal'e uzanan yardım eli! 50 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelindeki hayırseverlerin yaptığı bağışlar, TDV aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki çok sayıda insanın yüzünü güldürdü. TDV görevlileri birçok ülkede olduğu gibi Nepal'de de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak hazırlanan yardım kolilerini ülkenin farklı bölgelerindeki 50 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

"TÜRKLERE MİNNETTARIZ"

TDV ile birlikte çalışan İslami Sangh Nepal Organizasyonu'nun Nepal Sorumlusu Khursheed Alam İslahi, Türk ve Nepal hükümetlerinin ilişkilerinin iyi bir noktada olduğunu söyledi. Türkiye'nin yardımlarının Nepal halkını memnun ettiğini anlatan İslahi, ülkelerinde 2015'te yaşanan büyük depremler sonrası ilk yardımlarına koşan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu ile çalıştıklarını ve sürekli kendilerini desteklediklerini ifade eden İslahi, "Türkler sadece Müslümanlara değil tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. İnsani yardım konusunda dünyaya öncülük ediyor. Türklerle çalışmaktan çok memnunuz. Türklere minnettarız. Türkiye'den en büyük isteğimiz, eğitim konusunda daha çok destek vermeleri." dedi.

"HER ZAMAN MAZLUMLARIN VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA"

TDV Nepal ekip görevlisi Ahmet Özdemir Türkiye'nin her zaman mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti. TDV aracılığıyla Türkiye'de 4 yıllık lise eğitimini tamamlayarak Bursa Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Ferhan Ahmed de Türkiye'nin Nepal'deki gençlerin eğitim hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağladığını vurguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı