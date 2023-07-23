Türkiye'nin 100. Yıl silahı 'SAR2023'! Sarsılmaz üretti!

Türk Savunma Sanayi: Güçlü Adımlar, Yerli ve Milli Üretim

Türkiye, savunma sanayiindeki yerli hamleleri ve güçlü adımları ile dünyada dikkat çeken başarılara imza atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayan makineli tüfekler, tabancalar ve yerli araçlarda kullanılan ürünler, havada, denizde ve karada sahadaki mücadelede kilit rol oynuyor. Tüm bu ürünler, Türk mühendisliğinin imzasını taşıyor.

Sarsılmaz Silah Sanayii: Güvenin ve Kalitenin Adı

Savunma sanayiinde Türkiye'nin önemli paydaşlarından biri olan Sarsılmaz Silah Sanayii, üstün kalite ve güvenilirlikle ön plana çıkıyor. Düzce'de bulunan fabrikada, Avrupa'nın en büyük tesislerinden birinde, malzemeler ustaların ellerinde titizlikle işleniyor ve üstün silahlara dönüştürülüyor. Sahadaki Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin en büyük yardımcıları olan bu yerli silahlar, uzmanların ayrıntılı incelemelerinden geçtikten sonra Mehmetçik'e ve güvenlik güçlerine teslim ediliyor.

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Savunma Sanayiinde Yerlileşme: Cumhuriyetin 100. Yılına Özel "SAR 2023"

Savunma sanayiinde yerlileşme, Cumhuriyetin en önemli hedeflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Bu hedefi temsilen, Sarsılmaz tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna "SAR 2023" tabancası özel bir tasarım olarak üretildi. Bu tabanca, özellikleri ve tek seferlik üretimi ile koleksiyon değeri taşıyor ve Türk savunma sanayiinin büyük başarılarını simgeliyor.

Teknoloji Şirketi Olma Hedefi

Sarsılmaz Silah Sanayii, artık sadece bir silah fabrikası değil, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak da adından söz ettiriyor. İmal ettikleri silahlarla bir birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü silahı üretiyorlar. Gelişen teknolojiye ayak uyduran firma, otonom ve yapay zeka konusunda da çalışmalar yürütüyor. Artık silahlı robotları bile imal edebilecek düzeye ulaştılar.

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Dünya Çapında Başarı ve Ödüller

Sarsılmaz Silah Sanayii, 300'den fazla modelde ürettiği silahları 80'in üzerinde ülkeye satıyor. Türkiye'nin gururu olan sistemleri, dünya genelinde kendini ispatlayarak birçok ödüle layık görülüyor. Türk savunma sanayiinin gücü ve kalitesi, uluslararası alanda da kabul görmüş durumda.

Türk savunma sanayiinin öncü isimlerinden Sarsılmaz Silah Sanayii'nin başarıları, ülkemizin milli savunma sanayiine olan güvenini ve geleceğe olan umutlarını daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileşme çabaları ve başarıları, Cumhuriyetin 100. yılını onurlandıracak nitelikte, yerli ve milli ürünlerle dolu bir gelecek vaat ediyor.

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