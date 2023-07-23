HÜDA PAR saldırganı tutuklandı! İl sekreteri hayatını kaybetmişti!

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına gelen A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu. Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor.

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