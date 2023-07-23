5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

Operasyonla Teröristlerin İzleri Sürüldü

Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmasıyla teröristlerin peşine düşüldü. Kahraman askerlerimizin şehit edilmesinden sorumlu olan teröristlerin izleri belirlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu

Operasyonun kahraman ismi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu oldu. Kırsalda gerçekleşen operasyon, J- SİHA ve ANKA-S gibi teknolojik desteklerle JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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İki Tehlikeli Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ve Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa, terör eylemlerinde aktif rol oynayan tehlikeli teröristler olarak belirlendi. Operasyon sonucunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler.

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı sığınakta, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin faaliyetlerine son vermek için kullanılan bu silah ve mühimmatlar, terörle mücadelemize önemli bir darbe vurdu.

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Kahraman Jandarma Birimlerimiz Tebrik Ediliyor

Operasyonun başarısında büyük rol oynayan kahraman jandarma birimlerimiz, cesaretleri ve fedakarlıkları için tebrik ediliyor. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimiz, milletimizin en büyük güvencesidir.

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5️⃣ ?? KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU

2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI#Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve… pic.twitter.com/AfylYBvk22 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2023

Terörle Mücadelemiz Devam Edecek

Terörün ülkemizdeki insanlarımıza ve güvenlik güçlerimize verdiği acıyı unutmadık. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, teröristlere geçit vermedik. Teröre karşı mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilene kadar kararlılıkla devam edecek.

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