5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 5 güvenlik gücünü şehit eden teröristlerin etkisiz hale getirilidiğini duyurdu.

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5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

Operasyonla Teröristlerin İzleri Sürüldü

Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmasıyla teröristlerin peşine düşüldü. Kahraman askerlerimizin şehit edilmesinden sorumlu olan teröristlerin izleri belirlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu

Operasyonun kahraman ismi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu oldu. Kırsalda gerçekleşen operasyon, J- SİHA ve ANKA-S gibi teknolojik desteklerle JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İki Tehlikeli Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ve Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa, terör eylemlerinde aktif rol oynayan tehlikeli teröristler olarak belirlendi. Operasyon sonucunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiler.

5 güvenlik gücünü şehit emişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı sığınakta, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin faaliyetlerine son vermek için kullanılan bu silah ve mühimmatlar, terörle mücadelemize önemli bir darbe vurdu.

Kahraman Jandarma Birimlerimiz Tebrik Ediliyor

Operasyonun başarısında büyük rol oynayan kahraman jandarma birimlerimiz, cesaretleri ve fedakarlıkları için tebrik ediliyor. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimiz, milletimizin en büyük güvencesidir.

Sosyal Medya Paylaşımı

Terörle Mücadelemiz Devam Edecek

Terörün ülkemizdeki insanlarımıza ve güvenlik güçlerimize verdiği acıyı unutmadık. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, teröristlere geçit vermedik. Teröre karşı mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilene kadar kararlılıkla devam edecek.

5 güvenlik gücünü şehit emişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

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