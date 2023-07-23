Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!

Kalp Takip Cihazı Takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta ülkesindeki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda Netanyahu'ya kalp takip cihazı takıldı. Uzmanlar, sıcak havada vücutta meydana gelen su kaybının yanı sıra mineral kaybının da fazla olduğunu vurguladı.

Kalbine Pil Takıldı

Netanyahu'nun sağlık durumuna yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun pazar gecesi kalbine pil takıldığı belirtildi.

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Türkiye Ziyareti Ertelendi

Başbakan Netanyahu'nun Türkiye ziyareti, sağlık durumu nedeniyle ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun programının gelecek hafta yeniden düzenleneceğini ve Türkiye ziyaretinin tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. Netanyahu'nun sağlık durumu iyileştiğinde, ziyaretin yeni bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

Protesto ve Sivil İtaatsizlik Eylemleri

Netanyahu'nun koalisyon hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını Meclis Genel Kurulu'na getirmek istemişti. Bu durum ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinin artmasına neden olmuştu.

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Erdoğan'ın Ziyaret Planları

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı 25 Temmuz'da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ise 28 Temmuz'da Türkiye'de misafir edeceğini açıklamıştı. Ancak Netanyahu'nun sağlık durumu göz önünde bulundurularak ziyaret planları ertelenmiş oldu.

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