Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!

Sıcak Havalarda Su Kaybına Dikkat!

Yüksek hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlar, su kaybı ve meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Mineral Kaybı ve Organ Fonksiyonları

Diyetisyen Uğur Aslanbay, sıcak havalarda yaşanan ter kaybı ile birlikte vücutta mineral kaybının arttığına dikkat çekiyor. Bu durumun, vücuttaki birçok organın fonksiyonları üzerinde zararlı etkiler bırakabileceğini belirtiyor.

Günlük Su Tüketimi

Aslanbay, yetişkin bir insanın günlük olarak 8-10 su bardağı su tüketmesini öneriyor. Bunun kiloya göre hesaplanabileceğini ifade ederek, ortalama 30 milimetre su tüketiminin bir kilo için uygun olacağını belirtiyor.

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Risk Grupları

Emziren anneler, spor yapanlar ve fiziksel aktivitesi artan bireylerin ekstra sıvı kaybı yaşayabileceğini vurgulayan Aslanbay, bu grupların su tüketimini arttırmalarının önemini vurguluyor.

Sağlıklı Beslenme ve Su Tüketimi

Hava sıcaklıklarının arttığı dönemde yağlı yiyeceklerin zararına dikkat çeken uzmanlar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin su ve mineral kaybını önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.

Sağlık Sorunları ve Su Kaybı

Su kaybının böbrek fonksiyon bozuklukları, kalp problemleri ve mineral kaybına bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, su tüketiminin hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

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Uyarılar

Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkarken dikkatli olunması, bol su içilmesi ve özellikle yaşlıların dışarı çıkma saatlerini sınırlamaları gerektiğini belirtiyor. Beslenmede sebze ağırlıklı tercihlerin yapılarak su tüketiminin düzenli bir şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekiyor. Sağlıklı bir yaz geçirmek için bu önemli uyarılara dikkat etmekte fayda var.

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