Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yaz aylarının etkisini daha fazla hissediyoruz. Ancak yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir.

YAYINLAMA
Google News
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!

Sıcak Havalarda Su Kaybına Dikkat!

Yüksek hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlar, su kaybı ve meydana gelebilecek sağlık sorunlarına karşı uyarılarda bulunuyor.

Mineral Kaybı ve Organ Fonksiyonları

Diyetisyen Uğur Aslanbay, sıcak havalarda yaşanan ter kaybı ile birlikte vücutta mineral kaybının arttığına dikkat çekiyor. Bu durumun, vücuttaki birçok organın fonksiyonları üzerinde zararlı etkiler bırakabileceğini belirtiyor.

6645.jpg

Günlük Su Tüketimi

Aslanbay, yetişkin bir insanın günlük olarak 8-10 su bardağı su tüketmesini öneriyor. Bunun kiloya göre hesaplanabileceğini ifade ederek, ortalama 30 milimetre su tüketiminin bir kilo için uygun olacağını belirtiyor.

Risk Grupları

Emziren anneler, spor yapanlar ve fiziksel aktivitesi artan bireylerin ekstra sıvı kaybı yaşayabileceğini vurgulayan Aslanbay, bu grupların su tüketimini arttırmalarının önemini vurguluyor.

su2-0r0i.webp

Sağlıklı Beslenme ve Su Tüketimi

Hava sıcaklıklarının arttığı dönemde yağlı yiyeceklerin zararına dikkat çeken uzmanlar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin su ve mineral kaybını önlemeye yardımcı olacağını belirtiyor.

su1-7wvn.webp

Sağlık Sorunları ve Su Kaybı

Su kaybının böbrek fonksiyon bozuklukları, kalp problemleri ve mineral kaybına bağlı çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, su tüketiminin hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Uyarılar

Uzmanlar, sıcak havalarda dışarı çıkarken dikkatli olunması, bol su içilmesi ve özellikle yaşlıların dışarı çıkma saatlerini sınırlamaları gerektiğini belirtiyor. Beslenmede sebze ağırlıklı tercihlerin yapılarak su tüketiminin düzenli bir şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekiyor. Sağlıklı bir yaz geçirmek için bu önemli uyarılara dikkat etmekte fayda var.

5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!

CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!CHP Halk TV'nin tüm sözleşmelerini feshetti! Serhan Asker isyan etti!

Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!Milyonları ilgilendiren İstanbul çalışması! Erdoğan talimat verdi!

Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!Putin'e 'avam' dedi! Ünlü askeri uzman gözaltına alındı!

KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!KPSS heyecanı başladı! Memurluk sınavı bugün!

HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!

Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!Hain terörist etkisiz hale getirildi! Ormanları yakma talimatı vermişti!

Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!Avrupa şampiyonasında finale çıktılar! U17 kız voleybol takımından büyük başarı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Burun estetiğinde izsiz ve tamponsuz ameliyat mümkün
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Epidural Ne Demek? Epidural Anestezi Nedir?
Epidural Ne Demek? Epidural Anestezi Nedir?
Son Haberler
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
65 Kilogram gelinliği 45 kilogram gelin taşıdı! Gelinliğin değeri 3 Milyondan fazla!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Türkiye ziyareti ertelendi! Ameliyata alındı!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
Sıcakla gelen tehlikeye dikkat! Fark edildiğinde çok geç olabilir!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
5 güvenlik gücünü şehit etmişlerdi! Teröristler Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi!
Dolven Şurup Nedir, Ne İşe Yarar? Dolven Şurup Kaç Yaş İçin Uygun?
Dolven Şurup Nedir, Ne İşe Yarar? Dolven Şurup Kaç Yaş İçin Uygun?
Klamoks Nedir, Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?
Klamoks Nedir, Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?
Çok Okunanlar
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
CHP'den flaş açıklama: 'Partimizin içini karıştırıyordu, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir'
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik karar!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
HÜDA PAR’a düzenlenen bıçaklı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Gençlik kolları başkanı hayatını kaybetmişti!
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum"
En İyi Vajinal Mantar İlacı Nedir? Vajinal Mantar Nasıl Geçer, Doğal Yöntemler Neler?
En İyi Vajinal Mantar İlacı Nedir? Vajinal Mantar Nasıl Geçer, Doğal Yöntemler Neler?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiaları reddetti! Hepatit A iddialarına cevap verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiaları reddetti! Hepatit A iddialarına cevap verdi
Yorumlananlar
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Rus vekilden Türkiye'ye küstah tehdit: Ukrayna'daki işimizi bitirelim, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını vuracağız
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!