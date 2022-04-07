Türkiye’nin gururu tüm dünyaya yayılıyor! ATAK helikopterinin ilk ihracatı gerçekleşti

Mili gururumuz ATAK’ın Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde teslim töreni gerçekleşti. Teslim töreninde açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Burada 6 tane (Atak helikopteri) var, diğer bir ülkede 6 tane daha var, onu da teslimatta paylaşacağız” diye konuştu.

“BU TÜR ANLAŞMALAR SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNÜNÜ AÇTI”

Türkiye sanayisi ATAK helikopterinin ilk yurt dışı teslimatını tamamlayarak ihracat faaliyetlerine önemli bir katkı sağladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 Atak helikopteri ve bir C-295 nakliye uçağının Filipinler ordusunun envanterine girmesi dolayısıyla Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, 2018’de taraflar arasında “devletten devlete anlaşma” imzalandığını hatırlatarak, bu tür anlaşmaların çok kritik ve resmi anlamda savunma sanayisinin önünü açtığını belirtti.

“6 HELİKOPTERİN TESLİMATI BU YIL TAMAMLANACAK”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil , toplam 6 helikopterin Filipinler’e teslimatını bu yıl tamamlayacaklarını önemle vurgulayarak, Filipinler’in ilave talepleri olduğunu söyledi. Kotil, “Bunlar görüşülüyor, tekliflerimiz de var. Belki burada imzalamayabiliriz ama önümüzdeki günlerde onu da imzalarız inşallah” diye konuştu.

Gerçekleşen törende, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak üretilen ATAK helikopterlerinin yeni fazında yer alan ve tehditlere elektronik olarak saldırarak hedeften saptıran Radar Karıştırıcı Pod Sistemi ilk kez görücü karşısına çıktı.

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