Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik had safhada devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basınının haberine göre Çekya'nın başkenti Prag'da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapalı kapılar arkasında tartıştı.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden olan New York Time (NYT) Erdoğan ve Miçotakis arasındaki görüşmeyi kaleme aldı.

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Avrupalı ​​bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı ​​yetkiliye dayandırılan habere göre Erdoğan, Miçotakis 44 Avrupalı ​​lidere hitap ederken Yunan başbakanın sözünü keserek bağırdı.

Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine çok sinirlendiği belirtilen Erdoğan'ın Miçotakis'i Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladığı aktarıldı.

Aynı habere göre, Erdoğan, Avrupa Birliği'ni üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında yer almakla suçladı.

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