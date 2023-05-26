Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tütün işçilerini taşıyan minibüsün, yağış nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Denizli ilinin Acıpayam ilçesinde çalışan tütün işçilerini götüren servis aracı, yağış nedeniyle devrildi, minibüsün devrilmesi sonucu 5 tütün işçisi yaralandı

Servis aracının devrilmesi, Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde yaşandı. Toplanan bilgilere göre; tütün işçileri, tarladaki tarladaki işlerini bitirdikten sonra evlerine dönmek için servis aracına bindiler. Çakır'dan Ören Mahallesi'ne doğru seyir halindeki minibüs, yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek savrulan minibüs, devrilerek durabildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan 5 kişiye, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Maddi hasarın oluştuğu araç, yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

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