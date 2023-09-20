Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''

Bir süredir Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adliyelere kadar giden gerilim ve karşılıklı açıklamalar devam ederken, İmamoğlu'nun kendisine açtığı hakaret dava nedeniyle Şadi Yazıcı için söylediği asılsız iddialara, Yazıc'ıdan kapak niteliğinde cevap geldi.

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na olay cevap: ''Kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir''

Bugün bir program sonrası Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hakkında asılsız iftiralarda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir" diyerek kapak niteliğinde bir cevap verdi.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. ‘Şu adama bak’ lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma “yalan ifadeler” isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin “B”si bile bahis konusu değil. “Sadece provoke etmeye geldi” diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği 1 saniye gösteremez. Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor. Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor. Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP’nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir.”

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