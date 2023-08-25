Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Açılış balonları patlatmıyoruz, depreme dayanıklı binalar yapıyoruz"

Tuzla'da, İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından "orta hasarlı" olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "İmamoğlu gündemimiz değil. Biz burada binaları yıkıyoruz, depreme dayanıklı binalar yapıyoruz" dedi.

"İMAMOĞLU GÜNDEMİMİZ DEĞİL, BİZ BURADA BİNALARI YIKIYORUZ"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi" sonrası, İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından "orta hasarlı" olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde son 13 yılda 3 bin 95 bina, 11 bin 28 bağımsız birimin dönüşümüne imza atan Tuzla Belediyesi 60'a yakın sitenin dönüşümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi ve Aydınlı Mahallesi Civanmert Sokak'ta bulunan iki bina ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla yıkıldı.

Ekskavatör ile kentsel dönüşümü başlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "68 tane orta hasarlı olan 99 depreminde hasar görmüş olan binalardan 28 tane kalmıştı. 6 Şubat depreminden sonra biz diğerlerini tamamını boşalttık, yıkımları gerçekleşti. Dört tane kalmıştı. Tuzla'da aslında yıkım yaptığımız bina sayısı bugüne kadar deprem dönüşüm için yapmış olduğumuz 3 bin 95 bağımsız bölüm de 15 bin yaklaşık 20 bine yakın bağımsız bölümde 3 bin 95 kadar da binanın yıkımını ve dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.

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"AÇILIŞ BALONLARI PATLATMIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla Metrosu hakkındaki açıklamasına cevap veren Yazıcı, "İmamoğlu gündemimiz değil. Biz burada binaları yıkıyoruz, depreme dayanıklı binalar yapıyoruz. Böyle açılış balonları patlatmıyoruz. Tabii ki metro Tuzla için çok kıymetli. Her sene 2019'dan sonra 2020'de, 21'de, 22'de hatta 2023'ün ilk başlarında bitti, bitiyor, bitecek denilen bir projenin Pendik içerisinde eski bir metro hattı ile Bakanlığın yaptığı metro hattının birleşme hattını "Kaynarca-Pendik, Kaynarca- Tuzla" metro lansmanı yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi gündemimiz İmamoğlu değil, gündemimiz beklenen bir Marmara depremi karşısında Tuzla'nın, İstanbul'un daha güvenli konutlarla beraber depreme hazırlıklı bir kent oluşturmak konusunda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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