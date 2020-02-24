2021 yılında Şubat ayının 13'ünde başlayacak olan üç aylar tüm müslümanlar için şimdiden konuşulmaya başlandı. Vatandaşlar bu mübarek ayları kutlamalarını sağlamak için en güzel yazılı ve resimli mesajları araştırıyor. Üç aylar mesajları resimli yeni 2021 adı altında biz de bu konuya haberimizde yer verdik. İşte üç aylar için en yeni ve en güzel mesajlar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Yani, üç aylar Receb ayıyla başlıyor. 2021 yılında Receb ayı 13 Şubat Cumartesi tarihinde başlıyor. Buna göre üç aylar 13 Şubat tarihinde başlıyor. Öte yandan Ramazan ayının son günü de aynı zamanda Ramazan ayının son günüdür. 2021 Ramazan ayının son günü ise 13 Nisan 2021'dir. Böylelikle netleştirecek olursak üç aylar 13 Şubat günü başlayacak ve 13 Nisan günü sona erecek.

Recep ayının başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart

Şaban ayı: 14 Mart

Berat Kandili: 27 Mart

Ramazan ayı: 13 Nisan

Üç ayların dinimizdeki yeriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, üç aylarla ilgili Diyanet’ten yapılan açıklama:

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR NEDİR, ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır.Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

DUALARIN KABUL OLDUĞU 5 GECE

Yüce Allah yaptığımız duayı mutlaka duyar, işitir ve cevap verir. Bazen istediğimizi aynen kabul eder. Bazen de başka türlü cevap verir. Yaptığımız duayı, ya günahlara kefaret eder veya o duaları sayesinde bir belayı uzaklaştırır. Yani, mutlaka her duaya cevap verir. Peygamberimiz, özellikle de 5 gece yapılan duaların geri çevrilmediğini belirtir. "Regaip gecesi, Şaban'ın 15. gecesi (Beraat kandili), cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri."

Yüce Allah yaptığımız duayı mutlaka duyar, işitir ve cevap verir. Bazen istediğimizi aynen kabul eder. Bazen de başka türlü cevap verir. Yaptığımız duayı, ya günahlara kefaret eder veya o duaları sayesinde bir belayı uzaklaştırır. Yani, mutlaka her duaya cevap verir. Peygamberimiz, özellikle de 5 gece yapılan duaların geri çevrilmediğini belirtir. "Regaip gecesi, Şaban'ın 15. gecesi (Beraat kandili), cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri."





ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2021

Gonca gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Hz. Muhammed’i anımsatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar geçirmeniz dileğiyle.

Müslümanlığın nurlu yüzü yüreğinize dolsun, öteki dünyada Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze huzur ve saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu mübarek günlerin feyzi ve bereketi üzerinize, rahmeti geçmişinize, huzuru evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Mübarek üç aylarınız kutlu olsun.

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. İnşallah mevlam kabul eder yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle. Nice mutlu üç aylara.

İlahi rüzgarların kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu mübarek üç aylarda dualarda birlikte olmak dileğiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bin damla serpilsin kalbinize, bin tatlı mutluluk dolsun her anına, bin bir hayalin gerçekleri sizleri bulsun, her türlü duaların kabul ve makbul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

“Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!” demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim “kardeşlerim” dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…

Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

Rahmetin ve bereketin yeryüzüne bolca indiği bu gün ve gecelerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah’ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Kimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm’in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğini pişman olanlardan olur. Üç aylarınız mübarek olsun.

Seksen sene manevi bir ömür kazandıran, bugün başlayan mübarek Üç Aylarınızı tebrik ediyoruz.

Ya Rabbî! Her arzımıza bir talep yarat. Toplam faydamızı maksimum eyle. Ve bizi denge noktasından ayırma… Üç aylarınız mübarek olsun.

Az konuşmak imandan çok konuşmak nifaktandır. Rabbim üç aylar hürmetine bizi nifaktan muhafaza eylesin.

Mübarek Üç Aylar’ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur’an okuyarak süslemeyi RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Rabbim; Ben duamı ettim. Emanetim sendedir. Hüküm sende, Nasibim “OL!” emrindedir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.

Receb tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan da Hakk’a kurbiyet ve vuslat ayıdır. Üç Aylarınız hakkınızda hayırlı ve mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Önce ihlas… Üç ayların hakkınızda hayırlara vesile olmasını dilerim.

Küçük bir çocuk olsa… Hiç bulaşmamış olsam Dünya’nın kahrına… Ve en masum dualara açsam ellerimi… Nazlansam sana Rabbim bir çocuk kadar masum olamasam da… Rahmetinle ışık tutar mısın karanlıklarıma?

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.

Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Üç aylarınız mübarek olsun.

Üç aylar ve üç aylardaki kandil geceleri , dargınların barışması için birer fırsattır. Nefsimizle değil ALLAH rızası ile hareket edelim. Bu mübarek günlerde, şeytanın bacağını karşı taraftan adım beklemeden ilk kıran sizlerin olması duasıyla…

Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.

Sizin bu mübarek üç aylar ve içindeki kıymetli mübarek gecelerinizi tebrik ediyoruz. Allahü Teala, her bir geceye sizin hakkınızda birer Regaib Gecesi ve Kadir Gecesi kıymetinde size sevap versin. Amin.

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Bu mübarek aylarda güzel insanlarla beraber olmak ve onların halleriyle hallenmek duasıyla… Üç aylarınız mübarek olsun.

Üç aylara gireceğimiz bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed’i sallallahü aleyhi ve sellem hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. araya mesafeler girse ne yazar, dualarda bir olan gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun.

ÜÇ AYLAR MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2021