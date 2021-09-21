Uçak Kabin Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Uçak Kabin Memuru Maaşları, ve İş İlanları

Uçak Kabin Memuru görev tanımı nedir, Uçak Kabin Memuru ne iş yapar, Uçak Kabin Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Uçak Kabin Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Uçak Kabin Memuru Tanımı;

Uçak yolcularına hizmet eden, onların rahatını ve güvenliğini sağlamaya çalışan kişidir.

Uçak Kabin Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Uçak Kabin Memuru Maaşları

Uçak Kabin Memuru maaşı ortalama aylık 5.000,00 - TL’dir. En düşük Uçak Kabin Memuru maaşı 2.826,00 -TL, En yüksek ise 8.300,00 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Uçak Kabin Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Uçak Kabin Memuru Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu gerekmektedir.

Uçak Kabin Memuru Ne İş Yapar?

Uçak Kabin Memuru; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uçağın hareketinden önce yapılan toplantıya katılmak ve yönergeyi okumak,

b) Uçağın içinin temizliğini kontrol etmek,

c) Arka sağ ve sol güvenlik önlemlerini kontrol etmek,

d) Yolculara verilecek ikram malzemelerini teslim almak,

e) Yolcuların uçağa yerleşmesine, el bagajlarının, palto vb. eşyanın baş üstü dolaplarına konmasına yardımcı olmak,

f) Özel yardıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı, çocuk vb. yolcularla ilgilenmek,

g) Yolcuların sayımını yapar ve kalkış sırasında kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etmek,

h) Yolculara hava durumu, uçuş koşulları ve tehlike halinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgi vermek,

i) İçecek ve yemek servisleri yapmak,

j) İniş hazırlıklarını yapar ve yolcuların güvenlik içinde inişlerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçak Kabin Memuru Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Uçak Kabin Memuru Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Uçak Kabin Memuru mesleğinin meslek kodu 5111.05 olarak belirlenmiştir



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