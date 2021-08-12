Uçakta başlayan aşk nikah masasında sonlandı! Aradığı aşkı sonunda bulan Ozan Orhon dördüncü kez evlendi!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ozan Orhon, uzun zamandır birlikte olduğu kabin memuru sevgilisi Selcan Demirci ile dünya evine girdi.

UÇAKTA TANIŞTILAR

Kıbrıs yolculuğu sırasında uçakta tanıştan çift birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selcan Demirci ile dünyaevine giren Orhon, dördüncü kez nikah masasına oturdu.

Tören aile arasında gerçekleşti ve az sayıda davetli katıldı. Ozan Orhon ve Selcan Demirci'nin özel gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

EVLİLİKLERİYLE ÇOK KONUŞULDU

İlk evliliğini Ebru Şallı ile 1997 yılında yapan sanatçı Sabancı Korusu'nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile ikinci evliliğini yapan Orhon'un bu evliliğinden Lara Yağmur adında bir kızı oldu. Çift, 2003 yılında ayrıldı.

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon verdiği bir röportajda "Evcilik gibiydi. Ebru’yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım." demişti.

OZAN ORON KİMİDİR

3 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ozan Orhon, aynı zamanda ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur. Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un. Bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıktı.

Müzik dışında sunuculuk da yapan Orhon, 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron” adında bir yarışma eğlence programı sundu, 2006 yılında ise Show TV'de “Pazar Keyfi” adındaki magazin programını ve “denemeye değer” isimli programı sundu.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı var.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edildi.