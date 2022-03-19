Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşının 24.gününde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanlığı binası önünde çektiği videoda halka seslendi. Zelenskiy, videoda barış müzakerelerine ilişkin olarak," Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE DEĞİNDİ

Vladimir Zelenskiy, verdiği kayıplar nedeniyle Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olamayabileceğini dile getirdi. Zelenskiy," Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

"HALKIMIZ İÇİN GEREKLİ ÜRÜNLER, KOLAY ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK"

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy şunları söyledi:

"Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz."

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