Sosyal medyayı salladı: "Birlikte Türkiye'yiz" şarkısı yayınlandı! "Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar"Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den döviz kuru ve enflasyon mesajı: Kur tedirginliğini gideriyoruz, enflasyonla mücadelemiz sürecekUkrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans8 yıllık evlilik 10 dakikaya sığdı! Hamdi Alkan - Selen Görgüzel boşandı! Ağlayan eski eşini teselli ettiÜmraniyespor – Altınordu maçı canlı izle | Ümraniyespor – Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiYeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı canlı izle | Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiStar TV Kaderimin Oyunu 13. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeSon dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yoğun kar yağışı uyarısı: " Zorunlu olmadıkça çıkmayalım" dedi, saat vererek uyardı!Feci kazada can pazarı! Mardin Midyat'ta iki ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralıAziz 18. bölüm full, tek parça izle Show TV | Aziz son bölüm izle Youtube
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devlet başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada, sürdürülen barış görüşmelerinin Ukrayna ve anlamlı olduğunu, Rusya'nın ise hatalarının zararının azaltılması için tek şans olduğunu dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşının 24.gününde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, devlet başkanlığı binası önünde çektiği videoda halka seslendi. Zelenskiy, videoda barış müzakerelerine ilişkin olarak,"  Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

BARIŞ MÜZAKERELERİNE DEĞİNDİ

Vladimir Zelenskiy, verdiği kayıplar nedeniyle Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olamayabileceğini dile getirdi. Zelenskiy," Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

"HALKIMIZ İÇİN GEREKLİ ÜRÜNLER, KOLAY ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK"

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden  Zelenskiy şunları söyledi:

 "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz."

Ukrayna Cumhurbaşkan Zelenskiy, başkanlık binası önünden seslendi: Barış müzakereleri Rusya için tek şans

{TITLE_STRIP}Zelenskiy'den Rus ordusuna katılmaya çalışan paralı askerlere flaş uyarı: Hayatının en kötü kararı olacak

{TITLE_STRIP}Rusya - Ukrayna savaşı sona erecek mi? Zelenskiy'den barış görüşmeleri için flaş açıklama: Her savaş bir anlaşmayla biter

{TITLE_STRIP}Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rus ordusu hakkında çarpıcı açıklama: "Eşi benzeri görülmemiş kayıp"

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan üçlü zirve sonrası kritik açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşmesi gündeme geldi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT