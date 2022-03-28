Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'de yapılacak müzakereler için açıklama: "Fena değil, sonucu görelim"

Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra iki ülke ile diplomasi trafiğini sürdüren Türkiye, müzakerelerin adresi oldu. Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra taraflar görüşmelere video konferansıyla devam etmişti. Reuters'ta yer alan habere göre Ukraynalı müzakereci David Arakhamia Rusya ile 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşeceğini söyledi. Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede İstanbul için karara varıldı.

"MÜZAKERE TURU VAR, ÇÜNKÜ BİZ BARIŞ ARIYORUZ"

Bunu üzerine Zelenski, kişisel sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. Mesajında Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değinen Zelenski, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenen göre Türkiye' de görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil, sonucu görelim." dedi. Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.

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