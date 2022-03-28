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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'de yapılacak müzakereler için açıklama: "Fena değil, sonucu görelim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İstanbul'da yapılacak müzakereler için "Türkiye' de görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil, sonucu görelim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'de yapılacak müzakereler için açıklama: "Fena değil, sonucu görelim"

 Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra iki ülke ile diplomasi trafiğini sürdüren Türkiye, müzakerelerin adresi oldu. Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra taraflar görüşmelere video konferansıyla devam etmişti. Reuters'ta yer alan habere göre Ukraynalı müzakereci David Arakhamia Rusya ile 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşeceğini söyledi. Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede İstanbul için karara varıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den İstanbul'da yapılacak müzakereler için açıklama

"MÜZAKERE TURU VAR, ÇÜNKÜ BİZ BARIŞ ARIYORUZ"

Bunu üzerine Zelenski, kişisel sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı. Mesajında Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değinen Zelenski,  "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenen göre Türkiye' de görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil, sonucu görelim." dedi. Zelenski,  Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışılmaz olduğunu da sözlerine ekledi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den İstanbul'da yapılacak müzakereler için açıklamaUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den İstanbul'da yapılacak müzakereler için açıklama

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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