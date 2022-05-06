TV8 canlı yayın Survivor All Star 97. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 5. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle YoutubeStar TV canlı yayın Kaderimin Oyunu 20. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın İyilik 2. bölüm full, tek parça izle | İyilik son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Arka Sokaklar 626. bölüm full, tek parça izle | Arka Sokaklar son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Aziz 24. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeUkrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldıGaziantep FK –Kayserispor maçı canlı izle | Gaziantep FK –Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linkiÇiçeği burnunda Hadise'den mest eden balayı videosu! "Kendi şarkısıyla reels videosu atmayan da ne bileyim"Hatayspor –Trabzonspor maçı canlı izle | Trabzonspor - Hatayspor maçı BeIN Sports HD1 canlı yayın izle linki
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya ile esir değişiminin yapıldığını, bu çerçevede 11’i kadın toplam 41 Ukraynalının kurtarıldığını açıkladı.

Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, esir değişimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Vereşçuk yaptığı açıklamada, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini, kurtarılanların 28’inin asker, 13’ünün sivil olduğunu duyurdu.

Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

İrina Vereşçuk, "Yeni bir esir değişimi daha gerçekleşti. 11'i kadın 41 kişi geri döndü. 28 askeri ve 13 sivil evlerine dönüyor. Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici" diye konuştu.

Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirilmişti.

{TITLE_STRIP}Ukraynalılardan Türkiye'ye yardım talebi! "Türkiye Mariupol'ü kurtar"

{TITLE_STRIP}Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT