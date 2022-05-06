Ukrayna duyurdu! Esir değişiminde 41 kişi kurtarıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, esir değişimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Vereşçuk yaptığı açıklamada, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini, kurtarılanların 28’inin asker, 13’ünün sivil olduğunu duyurdu.

İrina Vereşçuk, "Yeni bir esir değişimi daha gerçekleşti. 11'i kadın 41 kişi geri döndü. 28 askeri ve 13 sivil evlerine dönüyor. Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici" diye konuştu.

Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirilmişti.

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