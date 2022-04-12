Survivor All Star kim elendi 12 Nisan 2022 Salı?| Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?Son dakika: 12 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuUkrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: “Bayraktar yeni çılgınlık bu”Son dakika! Newyork'ta metro istasyonuna saldırı! Çok sayıda yaralı var!Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!Son dakika! Putin gemileri yaktı! Müzakereler çıkmaza girdi! "Ukrayna anlaşmadan saptı"Alpay Özalan'dan, muhalefet ittifakının dışladığı Davutoğlu ve Babacan'a "Oh olsun" çıkışı! "Hak ettiğinizi yaşıyorsunuz!"Şampiyonlar Ligi çeyrek final: Liverpool- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Ankara'da halk otobüsleri çalışmadı, Mansur Yavaş'tan cevap geldiSon dakika! Hulusi Akar'dan serseri mayın açıklaması!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: “Bayraktar yeni çılgınlık bu”

Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: “Bayraktar yeni çılgınlık bu”

Ukrayna halkı, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına şarkı yazdı. Şarkı sözlerinde, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: “Bayraktar yeni çılgınlık bu”

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna'nın direnişinde önemli bir rol oynuyor. Batılı ve Ukraynalı yetkililer Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını överek bitiremedi. Ukrayna halkı Bayraktar insansız hava araçları için şarkılar yazdı. Evcil hayvanlarına insansız hava aracı adını vermeye başladı.

Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: Bayraktar yeni çılgınlık bu

“LEMURA ‘BAYRAKTAR’ ADI VERİLECEK”

NTV'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" dedi ve Türk İHA'lar için şarkılar söylendiğini dile getirdi.

Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: Bayraktar yeni çılgınlık bu

Haberde, Kiev belediye başkanının şehrin hayvanat bahçesinde doğan bir lemurun adının Bayraktar adının verileceğini açıkladı.  2014 yılında TSK'nin envanterine giren Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ilk milli taktik insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.

Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: Bayraktar yeni çılgınlık bu

{TITLE_STRIP}Selçuk Bayraktar'dan gazeteci Çiğdem Toker'e zehir zemberek sözler: "İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi"

{TITLE_STRIP}İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT