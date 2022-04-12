Ukrayna halkı, Türk İHA’lara şarkı yazdı: “Bayraktar yeni çılgınlık bu”

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna'nın direnişinde önemli bir rol oynuyor. Batılı ve Ukraynalı yetkililer Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını överek bitiremedi. Ukrayna halkı Bayraktar insansız hava araçları için şarkılar yazdı. Evcil hayvanlarına insansız hava aracı adını vermeye başladı.

“LEMURA ‘BAYRAKTAR’ ADI VERİLECEK”

NTV'nin CNN International'dan aktardığı habere göre, "O parlak tanklar ateşe veriliyor, Bayraktar, yeni çılgınlık bu" dedi ve Türk İHA'lar için şarkılar söylendiğini dile getirdi.

Haberde, Kiev belediye başkanının şehrin hayvanat bahçesinde doğan bir lemurun adının Bayraktar adının verileceğini açıkladı. 2014 yılında TSK'nin envanterine giren Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ilk milli taktik insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.

Selçuk Bayraktar'dan gazeteci Çiğdem Toker'e zehir zemberek sözler: "İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi"

İngiltere Başbakanının 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu göğüs kabarttı! "Sahada 'oyun bozucu' rol oynuyor"