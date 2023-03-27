Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel görevlendirdiği Rus Yarbay Dmitry Lissitzky'nin evinde öldürüldüğünü doğruladı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"

Ukrayna, Rusya ile savaşta etkin rol oynayan Rus ordusunun 247. Hava Taarruz Alayı'nın 2'nci tabur komutanı Yarbay Dmitry Lissitzky'nin, Rusya'ya bağlı Stavropol kentindeki evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Ukrayna istihbaratının özel çalışmasıyla öldürüldüğü aktarılan Lissitzky'in ölümüne ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, Rus kaynakları da komutanın ölümünü doğruladı.

RUS HABER AJANSLARI AÇIKLADI

Rus haber ajansları kendi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinden Rusya Federasyonu Kahramanı unvanını alan Dmitry Lissitzky'nin, Ukrayna'daki savaşta Ukrayna saldırıları neticesinde öldürüldüğünü söyledi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Lissitzky'in yaşadığı Stavropol bölgesine bağlı Blagodarnensky'de Belediye Başkanı Dmitriy Tenkov'da ölümü doğrulayarak, "Kabullenmesi zor bir haber aldık. Rusya kahramanı Dmitry Lissitzky öldü. Bu Stavropol için büyük kayıp" dedi. Dmitriy Lissitzky'in mezun olduğu Stavropol Devlet Tarım Üniversitesi rektör vekili Vladimir Sitnikov bu bilgiyi doğrularken, Dmitry Lissitzky için taziye mesajı yayınladı. Lissitzky'in ölümüne ilişkin henüz Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
İsrail iç savaşa doğru gidiyor, hükümeti destekleyen sağcı gruplarda karşı gösteri için sokağa iniyor
ABD'den Suriye açıklaması: "Washington, Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı düşünmüyor"
ABD'den Suriye açıklaması: "Washington, Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı düşünmüyor"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sessizliğini bozdu, "yargı reformunun" derhal durdurulmasını istedi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog sessizliğini bozdu, "yargı reformunun" derhal durdurulmasını istedi
Netanyahu geri adım attı tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağını bildirildi
Netanyahu geri adım attı tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağını bildirildi
Son Haberler
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
1 yıllık evli çift birbirine girdi! Kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Pendik’de yanan otelde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi!
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
Rusya şokta! "Putin'in görevlendirdiği Rus komutan öldürüldü"
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı
Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kesin kararlı olduğu açıklandı
Çok Okunanlar
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Macron geri adım atmadı! Emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı!
Macron geri adım atmadı! Emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı!
Rusya'dan çok kritik nükleer silah hamlesi! Bu hamle dünyayı endişeye sevk etti
Rusya'dan çok kritik nükleer silah hamlesi! Bu hamle dünyayı endişeye sevk etti
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!