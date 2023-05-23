Uluslararası arenada Türk donanması gücünü gösterecek

STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.) Asya Pasifik bölegesinde meydana gelen en büyük savunma fuarı olan Langwaki Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA) askeri deniz platformlarını Güney Asyadaki ülkeler ile buluşturacak.

Fuar, 23-27 Mayıs tarihleri arasında Malezya'nın Langwaki adasında bulunan Mahsuri Uluslarası Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunmanın Gücü Gözler Önünde

Türkiye'nin deniz kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna ve Pakistan Donanması için önemli projeler inşa eden STM, 6 yeni deniz projesini Malezya'da gözler önüne sürecek.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı, Türkiye'nin ilk fırkateyn projesi İ Sınıfı Fırkateyn, Pakistan Donanması için yapılan Denizde İkmal Tankeri (PNFT), STM'nin fuardaki standında yer alacak. STM'nin inşa ettiği ilk millli küçük boyutlu denizaltı projesi olan "STM500", hız ve manevra gücü yüksek olan, bölgesel savunmada gelişmiş güdümlü mermiler sayesinde hızlı hücüm yapabilen "STM MPAC Hücümbotu" ve sahil güvenlik gemisi CG-3100, fuarda türk deniz kuvvetlerinin gücünü Asya Pasifik bölgesinde gösterecek.

Haberin Devamı

20'den fazla üke STM ile anlaştı

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, 20'den fazla ülkede işbirlikleri, ihracat ve iş geliştirmede beraber çalışıldığını ifade etti.

Özgür Güleryüz fuarda şu değerlendrimelere yer verdi; "Donanmaların su üstü ve denizaltı platformlarının, daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümler üretiyoruz. Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz.

Güney Asya’nın önemli fuarlarından olan ve bu yıl 16.’sı düzenlenecek LIMA’da da, son derece modern tasarımlara sahip askeri gemilerimizle yerimizi alacağız. Dost ve kardeş ülke Malezya’nın denizlerdeki tüm ihtiyaçlarını, modern platformlarla hızlı şekilde karşılayabilecek tecrübe, mühendislik ve teknolojiye sahibiz. Asya Pasifik bölgesinde özellikle denizcilik alanında yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz."

İstanbul Pendik Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 İstanbul oy oranları!

Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"

TUSAŞ, THY için Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek

Defne Devlet Hastanesi hizmete hazır! Randevular başladı