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Ulviyet ne demek, TDK'ya göre Ulviyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ulviyet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ulviyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ulviyet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ulviyet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ulviyet ne demek, TDK'ya göre Ulviyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ulviyet ne demek? Ulviyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ulviyet kelimesi. Peki ulviyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ulviyet nedir, ulviyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ULVİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ulviyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ulviyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ulviyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yücelik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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