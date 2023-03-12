Ümit Dikbayır kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır'ın biyografisi İYİ Parti 27. Dönem Sakarya miletvekili olan Ümit Dikbayır, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle merak edilerek Ümit Dikbayır kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur? İşte Ümit Dikbayır'ın biyografisi.