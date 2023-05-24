Özdağ protokolü açıkladı, HDP'liler çıldırdı! Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turunda Sinan Oğan, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladıktan sonra gözler Zafer Partisi Genel Başkan'ı Ümit Özdağ'a çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile kameralar karşısına geçen Özdağ, "AK Parti'den Numan Kurtulmuş ile görüştük, Numan Bey'e sorduk, sığınmacılar konusunu ne yapacaksınız diye, anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmelerde ise Kılıçdaroğlu net bir şekilde Suriyelileri göndereceklerini söyledi. Bu yüzden Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIKLARI PROTOKOLÜ AÇIKLADI

Öte yandan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokolün detaylarını paylaştı, işte o protokol:

"Kapsam:

Bu protokol, Zafer Partisi ve Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri ve sonrasında yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Temel İlkeler

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; milli birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakçıların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

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1- Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66.madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2- 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine gönderilecektir.

4- Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri atanması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6- Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır."

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