Aksaray’da definecilere şok baskın! 3 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
KAÇAK KAZI YAPTIKLARI ALANDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe sınırları içerisinde kaçak kazı yapılarak define arandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan araziyi takibe alan jandarma ekipleri, yaklaşık 4 gün boyunca takip yaptı. Yapılan takipte 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit eden jandarma ekipleri şahısların kimliğini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Kazı yapılan alana düzenlenen operasyonda, 3 şahıs kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Alanda yapılan arama ve incelemelerde 3 adet el detektörü, 1 adet kazma, 2 adet beton çivisi, 2 adet çekiç, 2 adet el feneri ve 1 adet demir manivela ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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