Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da vatandaşlara seslendi, emeklilere yeni müjdeleri peş peşe sıraladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin artırılması için hesapların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

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