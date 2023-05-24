Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, emeklilere yeni müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin artırılması için hesapların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

Haberin Devamı

6'lı masada Ümit Özdağ çatlağı, Kılıçdaroğlu iktidar olabilmek için önüne gelenle protokol imzalıyor

Hulusi Akar Meral Akşener'in 'güney ordusu' açıklaması hakkında "komedi mizah gibi!"

Millet İttifakı'nın HDP destekli adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'iki yüzlü' tutumuna ülkücü camiadan tepki yağıyor

Bakan Kurum: Seçimden önce PKK’ya, FETÖ’ye mavi boncuk dağıtanlar; seçimden sonra milliyetçilik akımına başladılar

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay gönderme

Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramaz

Haberin Devamı

2. tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a ünlülerden linç kampanyası

TUSAŞ, THY için Türkiye'nin ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek

Daha önce zafer işareti yapan Ekrem İmamoğlu, şimdide ben iyi bir ülkücüyüm dedi