Ümit Özdağ'ın o paylaşımını Vali Davut Gül yalanladı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı topaa tuttu! "Sen insan değilsin"

Irkçı söylemleri ile tanınan Zafer Partisi Genel Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylşaım ile Gaziantep'te genç bir kızın Suriyeli bir sığınmacı tarafından tehdit ile darp ediliğ zorla kaçırıldığını iddia etmişti. O iddialar sonrası Vali Davut Gül ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı art arda paylaşımlar yaptı.

YALAN SÖYLEMLERE DEVAM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.Savcı tutukluyor." ifadeleri ile paylşaım yapması sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül o iddiaları cevapladı.

VALİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

Vali Davut Gül o iddialara "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" şeklinde paylaşım yaparak Ümit Özdağ'ı yalanladı.

İSMAİL ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ'A SERT ÇIKIŞ

Söz konusu söylemler sonrası İçişleri bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Ümit Özdağ'a sert çıkarak "Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!" şeklinde yazdı.