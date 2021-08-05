Ümitcan Uygun ismi gündemden düşmüyor! Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu açıklandı!

Türkiye 'Ümitcan Uygun' adını ilk kez 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 'Sema Esen'in ölümü dolayısıyla duymuştu. Geçen sene 3 Haziran'da evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulunan Esen'in ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu tartışma konusu olmuştu.

Ümitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

Aleyna Çakır'ın ölümünden birkaç ay sonra da Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun Ankara'da silahla başından vurulmuş şekilde ölü olarak dağlık alanda bulunmuştu.

Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Polis, Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki bir eve aldıkları ihbar üzerine gitti ve Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet olayına ilişkin soruşturmayı derinleştiren ve tanık ifadelerine başvuran polis, Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü tespit etti. Ümitcan Uygun bunun üzerine gözaltına alındı.

Öte yandan Hankulu'nun ön otopsi raporu açıklandı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı. Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

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