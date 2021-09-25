Umman ne demek, TDK'ya göre Umman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Umman ne demek? Umman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi umman kelimesi. Peki umman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre umman nedir, umman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Umman kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Umman kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

UMMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Umman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Umman kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre umman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okyanus



UMMAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O, bütün hayatı dalgalı bir ummanda ve kaptan köprüsünde geçen kocasından, sahilde sessiz bir balıkçı kulübesine mahsus bir yaşayış istemez.

