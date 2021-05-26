Gelinim Mutfakta 26 Mayıs Çarşamba puan durumu |26 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan afişler için flaş karar!Pendik'te kapsamlı ağaç dikme çalışmaları hız kazandı!Kural ihlali hayatına mal oldu! Batman'da otomobil beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı27 Mayıs Darbesi nedir? Nedenleri nelerdir? Kim yaptı? | Tüm detaylarıyla 27 Mayıs 1960 Askeri MuhtırasıMehmet Ali Erbil aşkını ilan etti! Genç sevgilisinin iddialı pozları olay oldu!Kaman isminin anlamı nedir, Kaman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dünya koronavirüsle mücadele ediyor: 3,5 milyon kişi hayatını kaybetti!Beker isminin anlamı nedir, Beker ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çağda isminin nedir, Çağda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlu'ndan, tiyatrocu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırı

Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlu'ndan, tiyatrocu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırı

Doğduğun Ev Kaderindir dizinde Nuh karakterine hayat veren oyuncu Fatih Koyunoğlu, skandal taciz iddiası ile gündeme bomba gibi düştü. Bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy isimli kadına, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapsi isteniyor.

Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlu'ndan, tiyatrocu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Fatih Koyunoğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Koyunoğlu hakkında, Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı Seda Çakmaksoy isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 hapis isteniyor.

DAVANIN 3. CELSESİ GÖRÜLDÜ

İddialara göre ünlü oyuncu Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Fatih Koyunoğlu hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar verilerek, davanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

GENÇ KADIN "GÜVENLİK KAMERASI VAR" DİYEREK KURTULMUŞ

Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti. Tiyatroya ilgisi olan genç kadının ünlü oyuncu ile sohbet etmek istediği ancak daha sonra davranışlarından rahatsız olduğu için yanından ayrılmak istediği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlundan, tiyatrocu Seda Çakmaksoya cinsel saldırı şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlundan genç kadına cinsel saldırı

Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Koyunoğlu, iddialara göre Seda Çakmaksoy'a sarılarak öpmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrasında Seda Çakmaksoy binadan çıkmak için apartman boşluğuna doğru ilerledi. Ancak Fatih Koyunoğlu, Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının sert tepkisi ile karşılaşan oyuncu genç kadını taciz etmeye devam etti. Seda Çakmaksoy ise güvenlik kamerası olduğunu ileri sürerek olay yerinden uzaklaştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Ünlü oyuncu olaydan 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup
çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı. Söylenenlerin asılsız olduğunu iddia etti.

Ünlü oyuncu Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlundan, tiyatrocu Seda Çakmaksoya cinsel saldırı şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlundan genç kadına cinsel saldırı

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Fatih Koyunoğlu ile ilgili tüm bilgilere aşağıdaki kutucuğu tıklayarak ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Fatih Koyunoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Seda Çakmaksoy, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimlerle başladı.

Seda Çakmaksoy ile ilgili tüm bilgilere aşağıdaki kutucuğu tıklayarak ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Seda Çakmaksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT