Ünlü oyuncu hakkında şoke eden iddia! Fatih Koyunoğlu'ndan, tiyatrocu Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Fatih Koyunoğlu, cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Koyunoğlu hakkında, Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı Seda Çakmaksoy isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 hapis isteniyor.

DAVANIN 3. CELSESİ GÖRÜLDÜ

İddialara göre ünlü oyuncu Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Fatih Koyunoğlu hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 3. celsesi İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar verilerek, davanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

GENÇ KADIN "GÜVENLİK KAMERASI VAR" DİYEREK KURTULMUŞ

Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti. Tiyatroya ilgisi olan genç kadının ünlü oyuncu ile sohbet etmek istediği ancak daha sonra davranışlarından rahatsız olduğu için yanından ayrılmak istediği öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen Fatih Koyunoğlu, iddialara göre Seda Çakmaksoy'a sarılarak öpmeye çalıştı. Yaşanan olay sonrasında Seda Çakmaksoy binadan çıkmak için apartman boşluğuna doğru ilerledi. Ancak Fatih Koyunoğlu, Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının sert tepkisi ile karşılaşan oyuncu genç kadını taciz etmeye devam etti. Seda Çakmaksoy ise güvenlik kamerası olduğunu ileri sürerek olay yerinden uzaklaştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Ünlü oyuncu olaydan 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup

çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı. Söylenenlerin asılsız olduğunu iddia etti.

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

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SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Seda Çakmaksoy, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eğitimlerle başladı.

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