Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah: Aile benden para koparmaya çalışıyor

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah ismiyle bilinen 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban, tarikata üye bir babanın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından çocuğun babasıyla aralarında geçen telefon görüşmelerinin ses kaydını jandarma ve savcılık karışısında kabul etti. Fakat mahkemede bu kayıtların kendisine ait olmadığını ileri süren Şağban, kızın ailesinin kendisinden para istediğini ve kızla nikahlanmasını teklif ettiklerini iddia etti. Kızın yaşının küçük olduğunu belirten Şağban, aileye, kız 18 yaşına geldiğinde bunu düşüneceğini söylediğini öne sürdü.

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"CEZASI NEYSE ÖDERİM DEDİ AMA BEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Geçen hafta Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'la ilgili soruşturma tamamlandı. Hürriyet gazetesi mensubu Musa KEsler tarafından yapılan habere göre, Şağban hakkında 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istendi.

İddianamede yer alan ifadelere göre, cinsel istismara uğrayan kızın annesi E.A. 28 Ağustos'ta Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. 'Bir şikayette bulunacağım' diyerek yaşananları anlatan E.A., "Eyüp Fatih Şağban’ı ‘Uşşaki Dergâhı’ adlı yerin lideri olarak tanırım. Bu şahsın sohbetlerine katıldım. Ailemle birlikte Akyazı’daki evlerinde 5 ay kadar misafir kaldık. Eşim bu binada tadilat işi yapmıştı. İstanbul'a döndükten bir ay kadar sonra kızım, şüpheli ile arasında geçen olayları anlattı. 27 Ağustos’ta Şağban’ı telefonla aradım. Kızımın anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Bunun üzerine benden bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden gerekirse özür dileyebileceğini, cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi. Ben de şikayetçi oldum." şeklinde konuştu.

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"KÜÇÜK ÇOCUĞUN İLE KÜÇÜK BİR HATA İŞLEDİK"

Kızın babası F.A. jandarmadaki ifadesinde şu söylemler yer aldı: "27 Ağustos’ta Şağban beni aradı. 'Küçük çocuğun ile küçük bir hata işledik’ dedi. Ben de ‘Nasıl bir hata’ diye sordum. O da ‘Telafisi var elbette’ dedi. Eve giderek eşim ile görüştüm. Konunun detaylarını öğrendim. Tekrar aradım. Olayın büyütülmemesini isteyerek, 70 bin lira vermeyi teklif etti ve konunun kapatılmasını istedi.”

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"TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN 10 BİN LİRA İSTEDİ"

Şağban ise gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesini jandarmada verdi. Şağban jandarmada, “Akyazı Kuzuluk’ta ve İstanbul’da iki dergâhım var. Ben Kuzuluk’ta kalırım. Üç katlı evimin üst katında ben, orta katında misafirler kalır. En alt kat sohbet amaçlı kullanılır. Bu evi ‘Halvet-i Uşaki’ tarikatı olarak adlandırırız. Bana ‘Şeyh Fatih Efendi’ diye hitap edilir. Müşteki F.A. ve eşini 15 yıldır tanırım. Bir tesisat işi için eşi ve çocuklarıyla gelmişlerdi. Pandemi sürecindeki ulaşım kısıtlamasından dolayı 5 ay kadar kaldılar. Y. (mağdur çocuk) nadiren de olsa yanıma tek başına gelirdi. Y. ve kardeşleri beni gördüklerinde elimi öperlerdi. 27 Ağustos’ta annesi beni aradı. Y.’nin durumunun kötü olduğunu, pedagoga götüreceğini söyledi. Kısa süre sonra çocuğun halası beni aradı. Çocuğu özel hastanelerde pedagoga tedavi ettireceğini söyledi ve masrafları için 10 bin lira istedi.” dedi.

"18'İNE GELSİN DÜŞÜNÜRÜZ"

Jandarma ve savcılık tarafından mağdurun babası F.A. ile telefon görüşmelerinin sorulduğu Şağban, bu konuşmaların kendisine ait oldupunu kabul etti. Tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemede ise hem telefon görüşmelerini hem de cinsel istismar iddialarını reddederek, "Aile benden para sızdırmaya çalışıyor, bana nikâhlamamı teklif ettiler. Ben de ‘Bu kız daha ufak, 18’ine gelsin düşünürüz’ dedim. Ama bu cümleyi neden kullandım bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

İddianamede mağdur çocuğun halası A.C.’nin de ifadesi yer adlı. A.C. yaşananları, “Olayı 26 Ağustos’ta çocuğun annesi beni arayınca öğrendim. Şağban’ı aradım. Önce inkâr etti. Sonra ‘Masum bir hata işlemiş olabiliriz’ dedi. Savcılığa gideceğim dedim. Bunun üzerine ‘Yapma etme, ocağınıza düştüm, başka bir yolu da vardır’ diyerek 10 bin lira teklif etti.” diye anlattı.

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"ÇOCUĞUN İSTİSMARA MARUZ KALDIĞI İFADESİNDEN ANLAŞILIYOR"

İddianamenin sonuç bölümünde savcı, ses kayıtları ve diğer delillerin müşteki anne ve babanın beyanlarını doğrular nitelikte olduğunu belirtti. Mağdur çocuğun beyanlarının ‘hayatın olağan akışına uygun’ olduğunu vurgulayan savcı, halanın beyanlarının da ailenin anlatımlarıyla uyumluğu olduğunu belirtti. Savcı, Uzman Adli Görüşmeci’nin çocuğun beyanlarıyla ilgili olarak ‘Çocuğun anlatımları kronolojik sıraya göre değil, dağınık bir görünüm sergiliyor. Ancak ifadenin bütününe bakıldığında çocuğun istismara maruz kaldığına dair detaylar var. Bu beyanlar çevresel detaylarla destekleniyor, ifade bu haliyle güvenlidir, bu bağlamda çocuğun beyanlarına itibar edilebilir’ şeklindeki görüşünü de alıntılayarak sanığın cezalandırılmasını istedi. İddianame kabul edildikten sonra ilk duruşma günü de belli oldu. Şağban 13 Kasım’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.